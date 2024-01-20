Ölüm saçan temizlik ürünleri ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz açıkladı

Evde masumane görünen ve herkes tarafından kullanılan bazı ürünler aslında insan sağlığı için büyük bir risk taşıyor. Bu ürünlerde bulunan ve faydalı olduğu sanılan maddelerle temas halinde olmak, nefes almak ve ortamda bulundurmak vücuda zararlar getirebilir.

NAFTALİN TOPLARI

Dr. Mehmet Öz'ün belirttiği bir diğer zararlı malzeme de naftalin topları. Bu ürünler lavabo, banyo gibi yerlere güzel koku vermek için çok kullanılıyor. Fakat naftalin ürünü, göründüğü kadar masum değil, kanserojen maddeler içeriyor. Evde bu ürünleri bulundurmak çok zararlı olabilir. Lavabo, banyo ve tuvaletlerde naftalin topu yerine lavanta kesesi kullanmak daha sağlıklı bir alternatif olacaktır.

NPE İÇEREN DETERJANLAR

Nonilfenol etoksilat adlı kimyasal madde, ismini duymasak da pek çok ürünün içinde yer alıyor. Çamaşır deterjanı, şampuan ve temizlik malzemeleri gibi ürünlerde bulunan bu madde, kişilerin hormonlarına zarar verebiliyor. Nonilfenol etoksilat, adet döngüsünü etkileyerek ve üreme sisteminde bozukluklara yol açarak sağlığı tehdit edebiliyor. Bu maddeye çok maruz kalan kişilerde düşük sperm sayısı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin içindekilerine dikkat etmek gerekiyor.

BÖCEK İLAÇLARI

Böcek ilaçları, evde ve çevrede kullanıldığında zararlı maddeler yayabilir. Böcek ilaçları genelde sprey veya buhar şeklinde kullanılır. Bu da kimyasalların solunup vücuda girmesine sebep olur. Kokusuz olanları da zararsız gibi görünse de vücudu olumsuz etkiler. Böcek ilaçları, çocuklar ve evcil hayvanlar için özellikle tehlikelidir. Bu yüzden bu tür kimyasalları saklarken ve kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Bunların yerine doğal ürünler kullanarak böcek sorunlarından kurtulabilirsiniz.

CAM TEMİZLEME MALZEMELERİ

Cam temizleme malzemeleri de içindeki kimyasallar yüzünden insan sağlığına büyük zararlar verebilir. Birçok cam temizleme ürünü, içinde amonyak taşıyabilir. Amonyak, solunması halinde solunum sistemine zarar verir. Bazı cam temizleyicilerde bulunan parfüm ve renklendiriciler, ciltte alerji veya hassasiyete neden olabilir. Cam silerken temizlik ürünleriyle temas etmek ve nefes almak bu tür problemlere sebep olabilir. Ürünlerin içindeki asit ve baz dengesi de zamanla cilt sorunlarına neden olabilir. Bu tür maddeler cilde, gözlere ve solunum sistemine zarar verir. Evde bu malzemeleri bulundurmak yerine daha doğal seçenekler kullanmak daha iyi olacaktır.