Ölüm saniye saniye böyle geldi. Nepal'deki uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm saniye saniye böyle geldi. Nepal'deki uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Nepal'in başkenti Katmandu'da kalkış sonrası düşen uçağın yeni görüntüsü ortaya çıktı. 18 kişinin öldüğü o anların işte yeni görüntüsü.

Birden güvenlik kamerasının görüntüsüne girdi...Uçak sağa doğru yatmıştı..Uçaktakiler için pilot hariç artık ölüm vaktine saniyeler kalmıştı. Uçağın önce sağ kanadı yere vurdu ve alev topuna döndü. Kazadan sadece uçağı pilotu kurtulmuştu.

Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu'dan havalanmaya hazırlanan uçak düşerek infilak etmesiyle ilgili kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Katmandu Havalimanı'nda 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan tek sağ kurtulan kişi olan pilot Manish Ratna Shakya oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, uçağın kalkış ve düşmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçak kalkıştan sonra irtifa kaybediyor. Bu sırada sağa doğru yatan uçağın pilotu muhtemelen dengeyi sağlamaya çalışıyordu. Ancak denge kayboldu. Uçağın önce sağ kanadı piste değdi, artık kaçınılmaz son gelmişti.

Kazayla ilgili soruşturma süreci devam ederken olaya ait yeni bir görüntü daha yayınlandı.

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