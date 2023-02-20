720 dairelik sitenin tamamı çöktü herkes enkaz altında bekliyor. Ölüm sitesindeki daireleri sattı yurt dışına gitti

Ülkemizde meydana gelen ve 11 ili beraberinde yıkan depremlerde 40 bini aşkın can kaybı meydana gelmiş, bu can kayıpları isimleri dahi yazmayan mezarlarda yatarken numaralandırılmıştı.

Deprem bölgesinde yaşayanlardan edinilen bilgilere göre, enkaz altından kurtarılmayı bekleyen canlar olduğu gibi enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmiş kişilerin de varlığından söz ediliyor.

Tüm Türkiye kurtarılan depremzedeler için adeta tek yürek haline gelmişken sosyal medyadan gelen görüntüler yürekleri dağlamaya devam ediyor.

ÖLÜM SİTESİNİ İNŞA EDİP YURT DIŞINA YERLEŞMİŞ

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma göre, Kahramanmaraş’ta bulunan ve depremde yıkılan 11 katlı 14 bloktan oluşan bir ‘ölüm’ sitesindeki toplam daire sayısı 720. Bu dairelerin hiç birinin ayakta olmaması dikkat çekerken siteyi yapan kişinin yurtdışına yerleştiği ifade ediliyor.

EN SEVDİKLERİMİN KOKUSU CESET KOKUSUNA KARIŞTI

Enkazın 5. Gününde çekildiği belirtilen görüntülerde enkazın altında kalan cesetlerin koktuğu, herkesin en sevdiği insanların, o güzel kokusunun bile ceset kokusuna karıştığı ifade edildi.

KADER DİYENLER OLACAK BU KADER DEĞİL

Depremden sonra oluşan bu enkaz yığının açıklama kısmına yapılan yorumda “Kader diyenler olacak kader bu değil. İleriyi tahayyül edebilmektir kader. Kader bilimdir. Ötesi terbiyesizlik vicdansızlık.” açıklamaları yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

MerveYeniköy adlı sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

11 katlı 14 blok bir site düşünün toplam 720 daire. Bu binalardan bir tanesi bile ayakta değil hepsi kum olmuş. Siteyi yapan yurtdışına yerleşmiş suçunu biliyor. Bu insanın bulunmasını, gerekli cezayı almasını istiyorum. Enkazın 5. Gününden yazıyorum bu site şuan cesetler kokuyor. CANIMDAN KANIMDAN İNSANLARINDA KOKUSU BU KOKULARA KARIŞTI. Kader diyenler olacak KADER bu DEĞİL. İleriyi tahayyül edebilmektir KADER. Kader bilimdir. Ötesi Terbiyesizlik Vicdansızlık.