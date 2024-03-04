Ölüm teğet geçti

Kaynak: İHA
Ölüm teğet geçti
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil manava girdi. Manav çalışanının üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyveleri dağıtarak önce kaldırıma çıktı ardından ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E. yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada üzerine gelen otomobili fark eden E.E.’nin ani bir hamleyle kenara atlaması ve aracın manav reyonlarına hızla çarpması yer alıyor.

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