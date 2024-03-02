Ölüm, TIR sürücüsünü direksiyon başında yakaladı

Kaynak: İHA
Ölüm, TIR sürücüsünü direksiyon başında yakaladı
Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda direksiyon başında kalp krizi geçirdiği esnada kaza yapan tırın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan kontrolündeki 41 B 4008 çekici plakalı TIR sürücüsü Refik Büyükyılmaz (63), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve kalp masajı yapılan sürücü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Büyükyılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükyılmaz’ın cenazesi memleketi Tekirdağ’a gönderildi.

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