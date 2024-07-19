Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat!

Sıcak havaların insanları rahatsız ettiği günlerin etkisinde olan ülkemiz, serin ve yağmurlu havaların özlemi içerisinde. Betonlaşma ile beraber şehir merkezlerinde altına saklanacak bir ağaç bulmanın bile zorlaştığı son günlerde özellikle megakent ve büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar sıcak havalar karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

Sadece bunaltmakla kalmayan sıcak havalar aynı zamanda sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile davetiye çıkarıyor. Gerek uzmanlar gerek yetkili kurumlar gerekse de tecrübeli isimler tarafından güneşin dik açı ile vurduğu saat 10 ila 16 arasında doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınılması gerektiğini sık sık belirtiyor.

APARTMANLARIN ÜST KATLARINDA OTURANLAR DİKKAT

İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, içinde bulunduğumuz sıcak havalarda herkesin gözünden kaçan bir noktaya dikkat çekti. Kadıoğlu sıcak hava dalgasının aslında sessiz bir afet olduğunu söyledi.

Bu sıcak havalarda özellikle apartmanların üst katlarında yaşayan hastaların, obezlerin, çocuk ve yaşlıların ölebileceğini ifade eden Kadıoğlu olması gereken şeyin sıcak hava dalgasının bir afet olarak kabul edilmesi olduğunu vurguladı.

Mesajında hükümete bu konuda kinayeli bir şekilde yaklaşan Kadıoğlu şunları söyledi:

“Sıcak hava dalgası sessiz bir afettir. Genellikle apartmanların üst katlarında yaşayan hastalar, obezler, çocuk ve yaşlıları öldürür. 7269 sayılı kanunda kuraklığı bile afet saymayan bir ülkede sıcak hava dalgasının afet sayılmasını istemek saçma ama yapacak bir şeyim yok”

PEKİ SICAK HAVALARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Sıcak hava insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. İşte sıcak havanın insan sağlığı üzerindeki bazı zararları:

Isı Çarpması: Vücut sıcaklığının hızla artması ve terleme mekanizmasının yeterli olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektirir ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir.

Isı Bitkinliği: Aşırı terleme nedeniyle vücuttaki su ve tuz dengesinin bozulması sonucu meydana gelir. Belirtiler arasında baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik bulunur.

Dehidrasyon: Yeterli sıvı alınmadığında vücut susuz kalır. Dehidrasyon belirtileri arasında ağız kuruluğu, yorgunluk, baş ağrısı, idrarın koyulaşması ve az idrara çıkma bulunur.

Güneş Yanığı: Uzun süre güneşe maruz kalmak ciltte yanıklara neden olabilir. Bu durum cilt kanseri riskini artırır ve ciltte ağrı, kızarıklık ve kabarcıklara yol açabilir.

Isı Krampları: Genellikle yoğun fiziksel aktivite sonrası meydana gelir. Vücutta terleme yoluyla kaybedilen tuz ve minerallerin yerine konmaması durumunda kas krampları ortaya çıkar.

Kardiyovasküler Stres: Sıcak hava, kalp ve dolaşım sistemi üzerinde ekstra yük yaratabilir. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerde kalp krizi riskini artırabilir.

Sıcak Çarpması: Merkezi sinir sisteminin etkilenmesiyle ortaya çıkar ve bilinç kaybına, nöbetlere ve hatta komaya neden olabilir.

Solunum Problemleri: Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini düşürerek solunum yolu rahatsızlıklarını kötüleştirebilir. Özellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişiler için risk taşır.

Sıcak havanın bu tür zararlarından korunmak için bol sıvı tüketmek, gölgede kalmak, hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneş koruyucu kullanmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.