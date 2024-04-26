Ölümcül hastalıklara şifa olan 6 besin ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

Bazı besinlerin ölümcül hastalıklara şifa olduğu biliniyor. Diğer yandan insanların doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte Diyetisyen Emre Uzun, hayati hastalıklara şifa olan ve ölümü geciktiren 6 sihirli besini anlattı.

İşte besinler:

1. Pazı: Pazı, iki tanesi çok bilinen antioksidanlar için bir kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur, kanser yapıcı toksinlerden diğer hücreleri korur, iltihabı azaltır ve kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini düşürür. Sandviçlerinizin veya wraplarınızın içine pazı ekleyerek kalori alımınızı aynı tutarken antioksidan alımınızı artırabilirsiniz.

2. Sarımsak: Sarımsak, 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içerir. Antioksidanları sayesinde sigaranın, kirli havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkileri giderir ve toksinleri atar. Ayrıca kan yağlarını düşürür, kan pıhtılaşmasını engeller, tansiyonu düşürür ve kan damarlarını korur. Sarımsak, genlerimizi etkileyerek yaşlanmayı geciktirir.

3. Brokoli: Brokoli, yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Sülforafen fitokimyasalları, yüksek kan şekerinin damar çeperlerinde ve dokularda yarattığı hasarları önler. Göz sağlığı için lutein ve zeaxantin açısından zengindir. Diyabetin ileri safhalarında göze verdiği zararı azaltmada etkilidir.

4. Kara Lahana: Kara lahana, mide asidini en iyi tutan sebzelerden biridir. Kolesterolü düşürmeye ve kanserden bile korumaya yardımcıdır. Ayrıca vücudun toksinlerden korunma sistemini besleyen fitokimyasalları içerir. Haşlayarak veya sarımsak ve limon suyu ile yemek uygun bir yöntemdir.

5. Çin Lahanası: Potasyum açısından zengin olan çin lahanası, kas yapımında ve kan basıncının düşmesinde yardımcıdır. Beyaz kan hücrelerinin çalışmasını artırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca A vitamini açısından da zengindir. Susam yağı, tavuk eti ve sebzelerle karıştırarak tüketebilirsiniz.

6. Lahana: Glukozinolat ve kampferol gibi kansere karşı mücadele eden bileşikleri içerir. Kalp rahatsızlıkları riskini düşürür, kan şekerini azaltır, kemikleri güçlendirir ve iltihabı önler. Lahanayı doğramış soğan ile zeytinyağında kızartarak veya sebze ekleyerek pişirmek en sağlıklı pişirme yöntemidir.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR NELERDİR?

Tedavi edilmesi zor olan ölümcül hastalıklar genellikle kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanır.

Doktorlar, bu tür hastalıkların teşhisinde, çoğu kez hastaların ömrünün kısa olduğunu göz önünde bulundurarak, beklentiyi aylarla sınırlarlar. Ölümcül kabul edilen hastalıklar şunlardır:

- Çeşitli kanser türleri,

- Alzheimer ve diğer demans türleri,

- İleri derecede akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları,

- İnme ve motor nöron hastalığı gibi nörolojik durumlar,

- Huntington hastalığı,

- Kas distrofisi,

- HIV/AIDS.

Ölümcül hastalıklar söz konusu olduğunda, önceden bakım planlaması, kişisel değerlerinizi, inançlarınızı ve tercihlerinizi gelecekteki sağlık ve kişisel bakımınız için önceden belirlemenizi sağlayan bir süreçtir. Bu planlama, tamamen sizin isteğinize bağlıdır ve acil bir durum meydana gelmeden önce yapılması önerilir.