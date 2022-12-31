Ayak ve tırnaklardaki değişikliklere dikkat. Ölümcül iki hastalığın işareti olabilir

Uzmanlar, ayak parmaklarındaki değişikliklerin ciddi hastalıklar konusunda bir uyarı olabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Harley Street Clinic'teki danışman kardiyolog Dr. Sami Firoozi, Nottingham Post'a yaptığı açıklamada ayak tırnaklarınızın kırılgan hale geldiğini veya herhangi bir yaşam tarzı değişikliği olmadan yavaş büyüdüğünü fark edildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Firoozi, ayak parmaklarında ve tırnaklarındaki değişikliklerin ölümcül olan yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet, obezitenin bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Bu hastalıklar insanlarda ciddi kalp krizi veya inme komplikasyonlarına neden olabiliyor.

“Sessiz katil” diye tanımlanan kolesterol, damar tıkanlıklığı gibi ölümcül hastalıkların ilk işaretinin ayak parmaklarda aranabileceğini belirttiler.

MAVİLİK VE KIRMIZILIKLARI ÖNEMSEYİN

Kolesterol azalmış kıllanma, kırmızımsı mavi veya soluk cilt, bacaklarda ve ayaklarda iyileşmeyen yaralar veya ülserler, kalın opak ayak tırnakları veya uyuşmuş ve ağır kaslara neden olabiliyor. Alt uzuvlara giden şiddetli kan tıkanıklığı, hiçbir şey yapmadan ayaklarda ve ayak parmaklarında şiddetli ağrıya neden olabiliyor.

TIRNAKLARA DİKKAT

İngiliz Kalp Vakfı konuya ilişkin şunları açıkladı: “Kolesterol gizli bir risk faktörü, yani çok geç olana kadar bizim haberimiz olmadan gerçekleşiyor. Yüksek seviyeler, yağ birikintilerinin biriktiği ve atardamarları tıkadığı periferik hava hastalığı (PAD) adı verilen bir duruma neden olabilir.” Ayrıca ayaklarda ve bacaklarda kramplar, deride uyuşma veya renk solması ciddi bir sorun olduğunun işareti olabiliyor.

YÜKSEK KOLESTEROL NEDENLERİ

-Çok fazla doymuş yağ yemek

-Yeterince aktif olmamak

-Vücut yağına sahip olmak

-Aşırı alkol almak

-Sigara içmek

