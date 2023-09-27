Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf. Ceyda Düvenci'ye anlattı

Pandemi döneminde koronavirüse yakalanan ve ölümden dönen ünlü oyuncu Burak Sergen yaşadıklarını katıldığı canlı yayında anlattı.

Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf. Ceyda Düvenci'ye anlattı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, Burak Sergen'i konuk etti. Pandemi döneminde Corona Virüs'e yakalanan ve entübe edilen Burak Sergen, yaşadıklarını ilk kez Ceyda Düvenci'ye anlattı.

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Burak Sergen "2 ay yürüyemedim" dedi. Sergen, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Corona'yı çok ağır geçirdim. Yüzde 2 yaşama şansım vardı. Öbür tarafa gittim geldim. 15 gün entübe edildim, entübeden sonra bakıcılarla eve döndüm. Yürüyemiyorum. 2 ay yürüyemedim. Bacaktaki 2 kas bırakırmış kendini. Dedim ki yatalak mı kalacağım, bundan sonra böyle mi dedim. Doktor açılacak dedi. Açılmazsa yatalak kalacağım, mesleğimi yapamayacağım, ben sahneye çıkmak zorundaydım!"

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