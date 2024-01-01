Ölümden dönen Gökhan Çıra beddua etti

Selin Ciğerci ile evliliği gündem olan ve 2 kere boşanıp evlenen eski futbolcu Gökhan Çıra, Sapanca yolu üzerinde trafik kazası geçirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Çıra, hafif şekilde yaralandı.

"GÖZÜ OLANIN GÖZÜ ÇIKSIN"

Çıra, sosyal medya hesabı üzerinden kaza sonrası çektiği fotoğrafı yayınlayarak beddua etti.

Çıra, "Beterin beteri var derler. Allah'a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık gözü olanın gözü çıksın bugün şunu anladım 1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti. İlk defa kaza yaptım" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR UCUZ ATLATTIM"

Takipçilerinden gelen mesaj üzerine bir mesaj daha yayınlayan eski futbolcu, "Sevgili arkadaşlar, geçirmiş olduğum trafik kazasını çok şükür ki ucuz atlattım. Sizleri de merakta bırakmamak adına genel cevap vermek istedim. Ufak tefek sıyrıklar haricinde genel sağlık durumu gayet iyi. Tedbir amaçlı hastanede müşahede altındayım" dedi.

Çıra, yapılan kontrollerin ardından hastaneden taburcu oldu.