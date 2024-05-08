Ölümden ‘mucize’ kurtuluş: Kalçasından girip göğsüne kadar saplandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ölümden ‘mucize’ kurtuluş: Kalçasından girip göğsüne kadar saplandı
Brezilyalı bir inşaat işçisi, çalışırken vücuduna saplanan yaklaşık 1 metrelik demir çubuğa rağmen hayatta kalmayı başardı.

Brezilya'nın Curitiba şehrinde yaşayan 57 yaşındaki bir inşaat işçisi, 5 metrelik yükseklikten 91 santimetre uzunluğundaki demir direğin üzerine düştü.

Adamın perine bölgesini delen direk daha sonra karnına ve göğsüne saplandı.

Kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alınan adam, mucizevi bir biçimde kazadan ve vücudundan direği çıkarmak için yapılan zorlu ameliyattan sağ çıktı.

İsmi açıklanmayan şanslı adam kalıcı bir sorun yaşamadan sadece üç gün sonra taburcu edildi.

Olay Uluslararası Cerrahi Vaka Raporları bir vaka raporunda anlatıldı.

Ölümden 'mucize' kurtuluşu doktorları şaşırttı: 91 cm uzunluğunda demir çubuk çıkarıldı

SON DERECE NADİR BİR OLAY

Doktorlar, Uluslararası Cerrahi Dergisi Vaka Raporları Dergisinde yayınlanan vaka raporunda adamı nasıl kurtardıklarını anlattılar.

Rapora göre inşaat işçisi, göğüs kemiğinin de kesildiği bir akciğer ameliyatına girdi.

Hasarlı dokusu çıkarılan ve iç yaraları iyileştirilen adama daha sonra kan nakli yapıldı. Talihli adam sadece birkaç gün sonra yürümeye ve yemek yemeye başladı.

Benzer kazaların nadir olduğunu aktaran doktorlar, bu az sayıdaki kazanın inşaat sektöründe çalışan insanlar üzerinde daha yaygın olduğunu söyledi.

Söz konusu kazalar genel olarak ölümcül olsalar da sepsis ya da apse gibi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

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