Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!

Ankara'da, sahte alkollü içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. Yoğun bakımlarda ise 36 işinin tedavisi devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında 30 kişi tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte alkollü içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, tutuklu sayısı 30’a yükseldi, 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Öte yandan, Ankara'da sahte alkollü içki kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.