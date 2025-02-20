Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!

Sahte içki nedeniyle ölümlerde büyük artış görülüyor. Ankara'da, sahte alkollü içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi.

Ankara'da, sahte alkollü içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. Yoğun bakımlarda ise 36 işinin tedavisi devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında 30 kişi tutuklandı.

Adana'da sahte içkiye darbe! 2 bin 800 litre ele geçirildiAdana'da sahte içkiye darbe! 2 bin 800 litre ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte alkollü içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, tutuklu sayısı 30’a yükseldi, 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta büfeden sipariş ettiği içki sahte çıktı, hayatını kaybetti!Beşiktaş'ta büfeden sipariş ettiği içki sahte çıktı, hayatını kaybetti!

Öte yandan, Ankara'da sahte alkollü içki kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Son Haberler
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!
Hamile eşini sokak ortasında vurdu!
Hamile eşini sokak ortasında vurdu!
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
CHP'li bir eski belediye başkanı hakkında daha hapis istemi
CHP'li bir eski belediye başkanı hakkında daha hapis istemi
Zabıta okul kantinlerini denetlendi
Zabıta okul kantinlerini denetlendi