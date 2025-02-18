Ölümlü kazayı tesadüfen kayda aldı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 15 DU 398 plakalı traktörüyle Ukrayna vatandaşı D.O.'ya ait tarlayı tesviye eden Şeref Deniz (61), yokuş aşağı kayarak devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK, JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şeref Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Deniz'in cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca, kazaya tanık olan tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kazadan önce tarlasının tesviye edilmesini kaydetmek için cep telefonu ile video çekmeye başlayan tarla sahibi D.O., "Sizinle bir video paylaşmak istiyorum" diyerek o an gerçekleşen kazayı tesadüfen kayıt altına aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, traktörün bir anda kayarak takla attığı, Şeref Deniz'in de traktörün camından yere düştüğü görüldü.