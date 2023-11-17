Olumsuz hava maçları da vurdu! Hafta sonu karşılaşmaları iptal edildi

Denizli’de hafta sonu oynanması gereken bütün amatör maçlar, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

KAYNAK: İHA
Olumsuz hava maçları da vurdu! Hafta sonu karşılaşmaları iptal edildi

Denizli Amatör Spor Kulüpleri federasyonu tarafında yapılan yazılı açıklama ile 18 ve 19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanması planlanan amatör maçların iptal edilerek bir sonraki haftaya kaydırıldığı açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, “AFAD tarafından ilimiz için yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine 18 Kasım 2023 Cumartesi ve 19 Kasım 2023 Pazar günü oynanacak olan tüm müsabakalarımız tedbiren 1 hafta ileriye kaydırılmıştır.

Hazırlanan müsabaka programı önümüzde ki hafta sonu aynı şekilde uygulanacak olup kulüplerimizin buna göre tedbir almalarını önemle rica ederiz.

Ayrıca yine alt yaş gruplarında hafta sonları halı saha tesislerinde antrenman yapan takımlarımızın antrenmanlarını iptal etmelerini önemle tavsiye ederiz” görüşlerine yer verildi.

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