Ölümü göze alıp mezar taşı çıkarıyorlar

Ortaç köyü sakinleri, köy mezarlığında defin sırasında kullanılacak mezar taşı bulunmaması nedeniyle Hakkari-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresinde taş toplamak için zorlu bir mesai harcıyor.

Köy sakinleri kış mevsimi öncesi kazma ve manivela gibi aparatlarla yolun kenarındaki dik yamaçta bulunan kayalıktan çıkarttıkları taşları araca yükleyerek köye götürüyor.

Abdulselam Çağa isimli köy sakini, mezarlıkta taş kalmadığı için büyük tehlikeleri göze alarak kara yolu kenarında taş çıkarttıklarını söyledi.

Abdulselam Çağa “Köy sakinleri olarak birlik içinde bu işi yapıyoruz. Tüm tehlikeleri aşıp bu yamaçlara geliyoruz. Köyde cenazemiz var. Biz mecburen buraya gelip mezarlığımız için taş topluyoruz. Birbirimize yardım ederek bu işi yapıyoruz" dedi.

Çağa "Yaptığımız iş hem zor hem tehlikelidir. Kazma ve türlü türlü demir çubuklarla kayalardan mezar taşı çıkartıyoruz. Bu işi yaparken zorlanıyoruz. Bulunduğumuz bölge tehlikelidir. Üzerimize taş da düşebilir. Ancak bu işi yapmak zorundayız” diye konuştu.