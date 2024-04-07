Ölümün kıyısından dönmüştü. Hakan Taşıyan'dan haber var

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Ölümün kıyısından dönmüştü. Hakan Taşıyan'dan haber var
Arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan, Mart 2021'de karaciğer ve böbrek nakli olmuş, uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, film galasında kameraların karşısına geçti.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, meslektaşı Berdan Mardini'nin oyuncu kadrosudna yer aldığı 'Hep Yek Aşiret' filminin önceki gün Torun Center'da gerçekleşen galasına katıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR AYAKLANDIM"

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve tedavisi devam eden 51 yaşındaki sanatçı, "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" dedi.

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"MÜSLÜM GÜRSES HAKKINI VERDİ"

Karaciğer ve böbrek nakliyle hayata tutunan ünlü şarkıcı, "Albümde Müslüm Gürses şarkısı olacak mı?" sorusuna, "Müslüm Abi güzel şarkılar okudu, hakkını verdi. Bizim okumamız olmaz. Sevilen şarkılardan belki ileride olabilir" yanıtını verdi.

"EVDEYİM"

Ankara'da yaşadığını belirten Hakan Taşıyan, "Sokakta kaldığınız yönünde çıkan haberler oldu" sözleri üzerine, "Yok, evdeyim. Bir tane oğlum var. Çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

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