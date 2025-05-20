Ölümünde ihmal olduğu söylenmişti! Fatma Girik'in soruşturmasında karar çıktı

Fatma Girik'in hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, ünlü ismin tedavi sürecinde ihmaller olduğunu ileri sürerek özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı.

18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.

Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu.

TIBBİ MÜDAHALEDE KUSUR TESPİT EDİLMEDİ

Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre; Usta oyuncunun ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif çıktı.

Fatma Girik, solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alındı. Yapılan müdahalelere rağmen usta sanatçı 24 Ocak 2022'de yaşamını yitirdi.