Ölünün üstüne yorgan örttüler

İHA'nın haberine göre, olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak üzerinde meydana geldi. Mahallede görev yapan belediye temizlik görevlisi, üzeri çıplak bir şekilde yerde hareketsiz yatan birini gördü.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Vatandaşların üzerini yorganla örttüğü cenaze, polis ekipleri ve belediye tabibi incelemesinin ardından kimliği ve kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.