Olympiakos, Bodo Glimt'e elendi

Olympiakos, zorlu bir geri dönüş mücadelesi vererek Bodo Glimt'i 2-1 mağlup etti. Ancak, Norveç'teki 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu skor, Yunan ekibini Avrupa Ligi'ne veda ettirdi. İkinci yarıda gösterdikleri direnç, takımın gelecek sezon için umutlarını arttırdı. Maç boyunca Gyaemchuk’un gösterdiği performans dikkat çekerken, Rodinei’nin kaçırdığı penaltı maçın kırılma anlarından biriydi. Olympiakos, maçta önemli fırsatlar yakalayarak skoru değiştirmeye çalıştı, ancak Bodo Glimt'in ilk maçtaki üstünlüğü bu çabayı boşa çıkardı.

İLK YARIDA ZORLUKLAR, İKİNCİ YARIDA UMUT

Olympiakos, maçın başından itibaren baskılı bir oyun sergiledi, ancak ilk yarı sonunda Bodo Glimt 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıda iyi pozisyonlar yakalayan Olympiakos, gol bulamamakla birlikte bir şanssızlık yaşadı. Özellikle Rodinei'nin şutları ve TsiKinyo'nun denemeleri sonuçsuz kaldı. Bodo Glimt ise 36. dakikada Heg’in golüyle öne geçti. Olympiakos, ilk 45 dakika boyunca net bir gol fırsatı yaratmayı başaramadı ve ilk yarı sonunda Bodo Glimt’in 1-0’lık üstünlüğüyle soyunma odasına gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, 53. dakikada Gyaemchuk’un golüyle skoru eşitledi. Ukraynalı oyuncunun attığı gol, maçın seyrini değiştirdi ve seyirciler büyük bir coşku yaşadı. Ancak 61. dakikada, Bodo Glimt'in oyuncusu Berg'in TsiKinyo'ya yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Rodinei'nin penaltısı ise başarılı olamayarak, Bodo Glimt kalecisi Hakin'in mükemmel kurtarışıyla sonuçlandı. Ama Gyaemchuk, 65. dakikada ikinci golünü atarak Olympiakos’u 2-1 öne geçirdi.

SON DAKİKALAR VE ZORLU DURUMLAR

Son dakikalarda büyük heyecan yaşandı. Olympiakos, üstünlük kurmaya çalıştı, ancak 80. dakikada Palma’nın şutu çizgiden döndü. Sonrasında ise 85. dakikada Biankon’un kafa vuruşu dışarıya gitti. Olympiakos kalecisi Tzolakis, 88. dakikada kırmızı kart gördü ve son dakikalar, savunma oyuncusu Retsos'un kaleci olarak görev almasıyla geçti. Bodo Glimt ise son dakikalarda Olympiakos’un baskısını atlatmayı başardı ve maçı 2-1’lik skorla kazandı.

OLYMPİAKOS’UN İHTİMALLERİ VE TAKIM PERFORMANSLARI

Olympiakos'un en değerli oyuncusu kesinlikle Gyaemchuk oldu. Attığı iki gol ve gösterdiği performansla takımının en iyisi olmayı başardı. Retsos ise hem savunmada hem de kaleci olarak gösterdiği olağanüstü çaba ile öne çıktı. Maç boyunca yaptığı kritik müdahaleler ve son dakikada kalecilik yapması, onu maçın yıldızı yaptı. Diğer yandan, Bodo Glimt’in başarılı kalecisi Hakin, yaptığı kurtarışlarla maçta önemli rol oynarken, Heg de attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.

Olympiakos için bir diğer kritik an ise Tzolakis’in kırmızı kartla oyun dışında kalmasıydı. Bu, Olympiakos’un savunmasında eksik kalmasına ve maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.