Olympiakos iki puan farkla liderlik koltuğuna oturdu

Olympiakos, Süper Lig’in 17. haftasında Panaitolikos deplasmanında etkileyici bir performans sergileyerek 2-0’lık galibiyetle liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Mücadelede El Kaabi’nin penaltı golü ve Tiquinho’nun şık vuruşu skoru belirledi.

İLK YARIDAKİ DENGELİ MÜCADELE

Karşılaşmanın ilk yarısında Olympiakos, topa sahip olma oranında üstünlük sağladı. Ancak Panaitolikos savunmada dirençli bir performans sergileyerek rakibine kolay fırsatlar vermedi. İlk yarının son dakikalarında VAR müdahalesiyle kazanılan penaltıyı El Kaabi gole çevirerek Olympiakos’u soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIDA KONTROL OLYMPİAKOS’TA

İkinci yarının başında Panaitolikos, Perez’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Olympiakos, bu avantajı iyi değerlendirerek oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Tiquinho’nun 70. dakikada attığı güzel golle fark ikiye çıktı ve maçın sonucu belirlendi.

OLYMPİAKOS’UN SÜPER LİG’DEKİ KONUMU

Bu galibiyetle Olympiakos, 37 puanla liderliğini korudu. En yakın rakibi Panathinaikos’un iki puan önünde zirvede tek başına yer alıyor. Ayrıca, üçüncü sıradaki AEK ile puan farkı üçe yükseldi. Olympiakos’un gelecek hafta Aris ile oynayacağı maç, zirve yarışında önem taşıyor.