Omar Colley: Gruplara kalma hedefimiz var

Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Colley'in açıklamaları şu şekilde;

-Avrupa maçı oynuyoruz ve gruplara kalmak istiyoruz. Aynı zamanda bunu İstanbul'a taşıma hedefimiz var. Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız.

-Amartey ile birlikte henüz daha iki maç oynadık. İyi bir oyuncu ancak daha işin başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadroda herkes mutlaka şans bulup, oynayacaktır.



-Tabii ki beklentimiz bu yönde. Avrupa maçı oynuyoruz ve taraftarımızı bekliyoruz. Dinamo Kiev de büyük bir takım. Onların da taraftarları olacaktır.