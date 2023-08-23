Omar Colley: Gruplara kalma hedefimiz var

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Omar Colley, takımın hedefinin Konferans Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.

Omar Colley: Gruplara kalma hedefimiz var

Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Colley'in açıklamaları şu şekilde;

-Avrupa maçı oynuyoruz ve gruplara kalmak istiyoruz. Aynı zamanda bunu İstanbul'a taşıma hedefimiz var. Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız.

-Amartey ile birlikte henüz daha iki maç oynadık. İyi bir oyuncu ancak daha işin başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadroda herkes mutlaka şans bulup, oynayacaktır.

-Tabii ki beklentimiz bu yönde. Avrupa maçı oynuyoruz ve taraftarımızı bekliyoruz. Dinamo Kiev de büyük bir takım. Onların da taraftarları olacaktır.

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