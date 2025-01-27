Omar Elabdellaoui'den önemli karar

Türkiye'de bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında sonlandırdığını açıkladı.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Omar Elabdellaoui, yaptığı paylaşımda, "Artık bu güzel oyundan, bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Bu inanılmaz yolculuğun parçası olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Elabdellaoui, Galatasaray forması giydiği dönemde çocuklarıyla beraber bir havai fişek patlaması sonucunda sağ gözünden yaralanmış ve futbol hayatı tehlikeye girmişti. Sarı kırmızılılardan ayrıldıktan sonra Bodo takımında oynayan Elabdellaoui Norveç milli takımda da yer almıştı.