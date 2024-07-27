Ömer Bayram imzayı attı. Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ömer Bayram imzayı attı. Yeni takımı belli oldu

Son olarak Eyüpspor'da forma giyen eski Galatasaraylı Ömer Bayram'ın yeni takımı belli oldu.

Ömer Bayram imzayı attı

Ömer Bayram'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Eyüpspor'da forma giyen, eski Galatasaraylı Ömer Bayram, Amedspor'la anlaştı ve sözleşmeyi imzaladı.

Amedspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hoşgeldin Ömer Bayram!

Daha önce Eyüpspor forması giyen sol kanat Ömer Bayram, artık Amedspor forması giyecek!

İmza töreninde Başkan vekilimiz Baran Durmaz hazır bulundu.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan kulübümüzün başarısı için ter dökecek Ömer Bayram'a "Hoş geldin" diyoruz.

Camiamıza hayırlı olsun!"

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