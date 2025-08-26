Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir.

Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır. Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

