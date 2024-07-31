Ömer Çelik Haniye’nin Türkiye planını açıkladı: Eğer öldürülmeseydi…

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı habere göre, saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇELİK İLK KEZ AÇIKLADI

Söz konusu suikaste ilişkin art arda açıklamalar gelirken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında konuştu.

Filistin halkına başsağlığı mesajlarını ileten Çelik, suikastle ilgili olarak "İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu" dedi.



Haniye'nin ağustos ayı içerisinde Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmesinin planlandığını da belirten Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Öncelikle Filistin halkına ve dünyada Filistin davasını destekleyen herkese baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Son derece alçakça ve vahşi bir saldırı. Dışarıdan başka bir ülkeden ateşlendiği söylenen bir füze ile Filistin davasının en sembol isimlerinden İsmail Haniye şehit edildi. Bu tabi gelinen noktada savaşı bölgeselleştirmek isteyen savaşı büyütmek isteyen İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu.

“BÜYÜK BİR KAYIPTIR”

"Yakın zamanda Haniye çocuklarını ve ablasını kaybetti. Fakat Filistin halkının yürüyüşü yüz binlerce şehitle birlikte yürüyen bir yürüyüş. Kendisini şahsen tanırım. Yıllar evvel partimizde misafir etmiştik kendisini daha sonra vesilelerle görüşmüştük. Bu yolda son derece kararlı ve korkusuzca yürüyen isimlerden bir tanesiydi. Bu acı bir suikast neticede büyük bir kayıptır. İsmail Haniye bölge barışı içinde bölgelerdeki ilişkiler için deneyimli bir isimdi."



"SAVAŞ DAHA GENİŞ ALANA YAYILACAK"

Ama gelinen noktada İsrail'in onu bu şekilde katletmesi bu şekilde şehit olması bölgedeki daha büyük gelişmeleri tetikleyecektir. Savaşın daha geniş alana yayılması şeklinde sonuç doğuracaktır. Ama şu görülmüştür bir kere daha Netanyahu hükümetinin uluslararası hukukla her hangi bir şekilde herhangi bir bağı olmadığını biliyorduk. Bu kadar çağrı yapılırken bu kadar en son ortaya çıkan tabloda tepki gelirken en azından bir şekilde bu saldırganlığı belli bir noktada tutmaları gibi değerlendirme yapabilecekleri düşünülüyordu. Bir kere daha görüldü ki katliam dışında soykırım dışında Netanyahu hükümetinin amacı yok. Bu bölgede büyük kaynamalara yol açacaktır. Çok kıymetli isimleri çok önemli isimleri Filistin halkı geçtiğimiz dönem içerisinde şehit verdi. Daha önce Hamas'ın içerisinde başka görevleri vardı. Daha Haniye bu göreve geldi çok deneyimli bir isimdi. Bölgede barışı arzulayan bir isimdi. Böylesi bir siyasi kıymeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmesi İsrail hükümetinin şunu söylediğini gösteriyor bu bir katliam şebekesi. Netanyahu bir soykırım şebekesi ve bunu artırarak devam edecekler. Gelinen noktada bunu kınamayla geçiştirmemesi lazım.

"TÜRKİYE'YE GELEREK MECLİS'TE KONUŞACAKTI"

Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı. Yüce Meclis'imizi Filistin halkına desteğini göstermek için özel bir toplantıda yapabilecekti. ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alçakça sözlerini alkışlayanlar aslında bu suikastlara izin vermiş oldular. Gazze'de katliamlara imza atmış biri sorgulanması gerekirken ayakta alkışlandığı zaman eylemlerine devam etme cesareti buluyor ve Siyonist mantıkla bunu yapıyor. Bunun neticesi İsrail', daha rahat bir ülke yapmayacaktır.