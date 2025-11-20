AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisindeki skandal ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmakla suçladı. Çelik, CHP'nin başka bir siyasi faaliyetinin olmadığını, bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayamadığını öne sürdü.

Özel'e partisi içinden bile "partiyi temizle" mesajlarının verildiğini öne süren Çelik, "'CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle' başlayan süreç yargının konusu olmuştur" iddiasıyla Özgür Özel'in tavrının sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibaret olduğunu iddia etti.

"Tüm bunlar ortadayken, Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir" ifadelerini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin her zaman tarihin doğru tarafında ve meşru siyasetin merkezinde yer aldığını söyledi.

Özel'in, çeteler ve suç örgütleri gibi tanımları, CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerektiğini savunan Çelik, "Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza söylemesi, 'siyasi navigasyon' probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir. CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek partiyi temizlemesi esas işi olmalıdır. Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz" ifadelerini kullandı.