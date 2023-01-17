Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Gerek konusu gerekse kadrosuyla ses getiren Ömer dizisinin 3. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?

Star TV’nin yeni dizisi Ömer geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Güçlü kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ömer 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi STAR TV ekranlarında yayınlanacak.

Ömer'in yeni bölümünde Nisa Gamze'ye kendini açarak sıkıntılarını anlatır. Ömer ise ailesinin karşısında Gamze'yi sevdiğini söyler.

Ömer sevmenin günah olmadığını yineleyerek fragman sonunda Gamze'nin resmine bakarken ''Sevmek günah olamaz'' der.

ÖMER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi STAR TV ekranlarında yayınlanacak.