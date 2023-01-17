17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?

Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümüyle çok konuşuldu. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 3. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:04
Takip Et

Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?

Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Gerek konusu gerekse kadrosuyla ses getiren Ömer dizisinin 3. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 3. bölüm ne zaman?

Star TV’nin yeni dizisi Ömer geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Güçlü kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ömer 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi STAR TV ekranlarında yayınlanacak. 

Ömer'in yeni bölümünde Nisa Gamze'ye kendini açarak sıkıntılarını anlatır. Ömer ise ailesinin karşısında Gamze'yi sevdiğini söyler.

Ömer sevmenin günah olmadığını yineleyerek fragman sonunda Gamze'nin resmine bakarken ''Sevmek günah olamaz'' der.

ÖMER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi STAR TV ekranlarında yayınlanacak. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.