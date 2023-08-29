Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak

Star TV’de yayınlanan, başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı ‘Ömer’ dizisine yeni sezon öncesi 3 sürpriz isim dahil oldu.

Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak

Star TV’de yayınlanan, başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın paylaştığı OGM Pictures imzalı ‘Ömer’ dizisine yeni sezon öncesi 3 sürpriz isim dahil oldu.

Bir İsrail yapımı olan ‘Shtisel’ dizisinden uyarlanan, proje tasarımı Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan dizi, geçtiğimiz sezona damga vuran bir finalle imza atmıştı. Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin hikayesine yön verecek birbirinden iddialı isimlerin dahil olduğu ortaya çıktı.

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‘ÖMER’ DİZİSİNİN HİKAYESİNE YÖN VERECEKLER

Cem Karcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı ‘Ömer’ dizisine ‘Tozlu Yaka’ adlı diziyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Daniel Foster dahil oldu. Genç oyuncu Foster, dizide ‘Engin’ karakterini oynayacak. Engin, diziye annesi ‘Hülya’ ve babası ‘Kamil’ ile beraber dahil olacak.

Oyuncu Foster’ın diziye dahil olmasıyla beraberinde gelecek karakterleri kimin oynayacağı ise merakını koruyordu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Engin’in annesi ‘Hülya‘yı usta oyuncu ‘Mahallenin Muhtarları’ adlı diziyle ünlenen Esra Akkaya oynayacak. Başarılı oyuncu Akkaya, son olarak proje tasarımı Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan ‘Masumlar Apartmanı’nda rol almıştı.

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Star TV’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi ‘Ömer’e dahil olan son oyuncu ise ‘Vincan’ karakteriyle Burcu Cavrar oldu.

Tahir’in (Onur Bilge) gençlik aşkı olan şarkıcı Vicdan, kızı Nilüfer’le gençlik yıllarının geçtiği mahalleye geri dönecek. Mahalleye dönüşü ortalığı karıştıracak olan Burcu Cavrar son olarak yine OGM Pictures‘ın dizisi olan “Yüzyıllık Mucize”de ‘Canan’ karakterini oynamıştı.

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