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Oyuncu Selahattin Paşalı'nın ezan okuması sosyal medyada olay oldu

Star TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Ömer'den ilk fragman geldi. Fragmanda ezan okuyan başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, izleyicilerin tüylerini diken diken etti. Takipçileri oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:03
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Ömer dizisinin yayınlanan ilk fragmanında oyuncu Selahattin Paşalı'nın okuduğu ezan olay oldu

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın ezan okuması sosyal medyada olay oldu
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Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

EZAN OKUDU

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer dizisinin ilk fragmanında Selahattin Paşalı ezan okuyor. Sahnede kendi sesini kullanarak dikkat çeken Paşalı, izleyicilerden tam not aldı. İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer'in tam konusu ise henüz bilinmiyor. Dizide başrollerin yanı sıra Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler de yer alıyor.

İşte Selahattin Paşalı için yapılan bazı yorumlar

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