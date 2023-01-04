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Ömer Erdoğan'dan boş kaleye gol atamayan Emre Kılınç'la ilgili flaş açıklama

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 23:22
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Ömer Erdoğan boş kaleye gol atamayan Emre Kılınç hakkında flaş bir açıklama yaptı

Ömer Erdoğan'dan boş kaleye gol atamayan Emre Kılınç'la ilgili flaş açıklama
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Erdoğan, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Ömer Erdoğan, "Bir Galatasaray deplasmanında anca bu kadar mücadele edilir ve pozisyona girilir. Oyuncularım son dakikaya kadar çok iyi bir oyun sergiledi." dedi.

Ömer Erdoğan, müsabakada 2-1 geri düşmelerinin ardından oyunu kontrol ettiklerini belirterek, "İyi pozisyonlara girdik. Yeterince kadar pozisyon bulduk ama sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Bu haftaya kadar en ciddi sıkıntılarımızdan biri pozisyona girip değerlendirememek. Bunu geliştirirsek Ankaragücü'nün daha üst sıralara tırmanacağına inanıyorum. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan 1 puanla ayrılmayı hak ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün sahada korkmayan, cesur oynayan, futbolu çirkinleştirmeyen, güzel bir Ankaragücü vardı. Galatasaray da elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Güzel ve tempolu bir maç oldu. Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

''EMRE KILINÇ SAHANIN EN İYİSİYDİ''
Ömer Erdoğan, Galatasaray'dan kiraladıkları Emre Kılınç'ın maçın en iyi oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Emre Kılınç'ın maçın 69. dakikasında uygun durumda kaçırdığı pozisyonla ilgili sosyal medyada eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Erdoğan, "Bana göre Emre Kılınç sahanın en iyi oyuncusuydu. Çok iyi mücadele etti. Belki de aramıza katıldıktan sonra oynadığı en iyi maçtı. Gol atmayı herkesten fazla isterdi. Çok doğru bir yere vurdu ama sonlandırmada şanssızlık yaşadı. Sahada çok iyi bir Emre vardı." ifadelerini kullandı. 

''HAKEMİN SKORU DEĞİŞTİRECEK BİR KARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''
Ömer Erdoğan, müsabakanın hakemi Zoray Küçük'ün skoru etkileyecek hata yapmamasına rağmen oyunun soğumasına engel olmadığını söyledi. Hakem performansının sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maçın genelinde skoru değiştirecek bir karar verdiğini düşünmüyorum. Böyle bir açıklama yaparsam hakeme haksızlık ederim. Ancak maçın içinde sinirlendiğim ve üzüldüğüm nokta, maçın son bölümünde özellikle Galatasaraylı futbolcular yerde yattığı zaman biz hücuma çıkarken oyunu durdurması.

Savunmadaki stoperleri göndermişiz, savunmayı eksik yakalamışız oyunu durduruyor. Hem maç soğuyor hem de oyun başlarken Galatasaray daha doğru bir pozisyon alma şansı yakalıyor. Bu da bizim avantajımızı engelliyor. Hakem bunları daha iyi değerlendirmeli. Burada bir mücadele ve emek veriyoruz."

''HÜCUM ANLAMINDA REKABETİ ARTTIRABİLECEK OYUNCULAR ALMAK İSTİYORUZ''
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü, ara transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Hücum bölgesi haricinde transfer düşünmediklerini aktaran Erdoğan, "Yapabilirsek hücum anlamında rekabeti artırabilecek oyuncular almak istiyoruz. Diğer mevkilerde oyuncularımız da alternatiflerimiz de iyi." şeklinde görüş belirtti.

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