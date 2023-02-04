Ömer Erdoğan istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı.

Ömer Erdoğan, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Söylerken zorlanıyorum ama bir karar aldım. Bugün görevimi bırakıyorum. Başta başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben göreve geldikten sonra oyuncularım çok iyi niyetli oynadılar.

Söylediklerimizi ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar. Ankaragücü taraftarı bana çok destek verdi. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile bana sahip çıktılar. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp için de, benim için de hayırlı olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte Ankaragücü'nü dışarıdan destekleyeceğiz" diye konuştu.