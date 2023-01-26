26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ömer Erdoğan'dan iddialı açıklamalar

Ömer Erdoğan'dan iddialı açıklamalar

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçı öncesi çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 18:17
Takip Et

Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması

Ömer Erdoğan'dan iddialı açıklamalar
+
Aa
-

Süper Lig'in flaş takımlarından Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

- Futbol anlamında belki son maçlarda sonuca yansıtamadık ama ilerisi için çok umut vadeden bir futbol oynuyorduk, çok iyi mücadele eden bir futbolcu grubumuz vardı. Son iki maçta bu iyi oyunun karşılığını galibiyetler ve puanlarla almış olduk. 

- Şimdi içeride oynayacağımız çok önemli bir Gaziantep maçı var. Özellikle son maçtaki galibiyetin anlamının daha iyi olması için bu maçta galip gelmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah dolu bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz.

- Gaziantep FK’da teknik direktör değişimi nedeniyle oluşan belirsizlik oyun planlarımızı değiştirmeyecek. Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz. Biz de artık bazı şeyleri oturttuk. Özellikle takım savunmasını çok ciddi ve iyi bir şekilde yapıyoruz. Analizlerde de özellikle oyuncularıma ısrarla gösterdiğim şey, bizim Konya’da sonuca ulaşmamızın nedeni gerçekten takım halinde çok iyi savunma yapmamızdı. 

- Önceki oynadığımız Galatasaray deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Beşiktaş kupa maçında futbol olarak, pozisyon olarak daha dolu bir oyun vardı ama Konya maçında da öyle bir futbol gerekiyordu. Biz her zaman keyif veren futbol oynamak, topa çok sahip olmak ve pozisyon üretmek istiyoruz ama bazı maçlarda maçın gidişatına göre oyuncuların oyuna göre reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bu da karakteri ile ilgili. Bazen rakibin oyun anlayışı gidişatı başka bir oyuna itiyor. 

- Oyuncularım konusunda beni en çok mutlu eden şey, herkes saha içerisinde çok fazla sorumluluk alıyor. Bizi bundan sonra da başarıya götürecek en önemli faktörlerden bir tanesi saha içerisinde herkesin sorumluluk alması ve dayanışması. Son haftalardaki güzel gidişatın mimarı oyuncu kardeşlerim.

- Transfer kadar önemli olan bir diğer konu da kadroda sayıyı azaltmak. Çok ilerlediğimiz oyuncular var, bugün bekleyip aksamalar nedeniyle yarına ertelediğimiz oyuncular var. Belki birisi de bu akşam aramıza katılabilecek. Çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Aradığımız her mevkide oyuncuları belirledik ve çok ciddi aşama kaydettik. Hedefim altyapıdan oyuncularla birlikte 24 kişilik bir kadro ve 4-5 oyuncuyu aramıza katmak.

- Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalmak bizim için gurur verici. İnşallah Trabzonspor maçına kadar ligdeki gidişatımızı çok daha sağlıklı sürdürüp kupa maçına da çok daha moralli ve özgüvenli çıkmak istiyoruz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
3
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
6
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
7
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.