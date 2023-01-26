Ömer Erdoğan'dan iddialı açıklamalar

Süper Lig'in flaş takımlarından Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

- Futbol anlamında belki son maçlarda sonuca yansıtamadık ama ilerisi için çok umut vadeden bir futbol oynuyorduk, çok iyi mücadele eden bir futbolcu grubumuz vardı. Son iki maçta bu iyi oyunun karşılığını galibiyetler ve puanlarla almış olduk.

- Şimdi içeride oynayacağımız çok önemli bir Gaziantep maçı var. Özellikle son maçtaki galibiyetin anlamının daha iyi olması için bu maçta galip gelmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah dolu bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz.

- Gaziantep FK’da teknik direktör değişimi nedeniyle oluşan belirsizlik oyun planlarımızı değiştirmeyecek. Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz. Biz de artık bazı şeyleri oturttuk. Özellikle takım savunmasını çok ciddi ve iyi bir şekilde yapıyoruz. Analizlerde de özellikle oyuncularıma ısrarla gösterdiğim şey, bizim Konya’da sonuca ulaşmamızın nedeni gerçekten takım halinde çok iyi savunma yapmamızdı.

- Önceki oynadığımız Galatasaray deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Beşiktaş kupa maçında futbol olarak, pozisyon olarak daha dolu bir oyun vardı ama Konya maçında da öyle bir futbol gerekiyordu. Biz her zaman keyif veren futbol oynamak, topa çok sahip olmak ve pozisyon üretmek istiyoruz ama bazı maçlarda maçın gidişatına göre oyuncuların oyuna göre reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bu da karakteri ile ilgili. Bazen rakibin oyun anlayışı gidişatı başka bir oyuna itiyor.

- Oyuncularım konusunda beni en çok mutlu eden şey, herkes saha içerisinde çok fazla sorumluluk alıyor. Bizi bundan sonra da başarıya götürecek en önemli faktörlerden bir tanesi saha içerisinde herkesin sorumluluk alması ve dayanışması. Son haftalardaki güzel gidişatın mimarı oyuncu kardeşlerim.

- Transfer kadar önemli olan bir diğer konu da kadroda sayıyı azaltmak. Çok ilerlediğimiz oyuncular var, bugün bekleyip aksamalar nedeniyle yarına ertelediğimiz oyuncular var. Belki birisi de bu akşam aramıza katılabilecek. Çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Aradığımız her mevkide oyuncuları belirledik ve çok ciddi aşama kaydettik. Hedefim altyapıdan oyuncularla birlikte 24 kişilik bir kadro ve 4-5 oyuncuyu aramıza katmak.

- Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalmak bizim için gurur verici. İnşallah Trabzonspor maçına kadar ligdeki gidişatımızı çok daha sağlıklı sürdürüp kupa maçına da çok daha moralli ve özgüvenli çıkmak istiyoruz.