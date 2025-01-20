Ömer Erdoğan "Talihsiz bir gece"

Kaynak: İHA
Ömer Erdoğan "Talihsiz bir gece"

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçın ardından konuştu.

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek, "Bizim için talihsiz bir gece oldu ağır bir mağlubiyet oldu. İlk yarı üst üste goller yedik. İkinci yarı farklı bir oyun denedik ama olmadı. Değişikliklerle oyunu değiştirebilir miyiz diye düşündük. Haftaya bizim için kritik bir maç oynayacağız. Kayserispor bizim rakibimiz. Oradan iyi bir galibiyet alıp bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz" dedi

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