Ömer Erdoğan'dan kırmızı kart isyanı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Çok üzgünüz. Bugün galibiyete hazırlanmıştık. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. İkinci yarı zaman zaman iyi ama ilk yarısı gibi oyuna hakim geldik. Rakibi de topu verdik bazen. 10 kişi kalınca Konya üzerimize geldi. Talihsiz bir gün yine yaşadık. Hakem bugün maçın kaderini etkileyecek kararlar verdi. Bu konuda çok rahatsızım.

"RADAKOVIC'İN POZİSYONU BANA GÖRE KIRMIZI DEĞİL"

Bu konuda büyük emekler veriyoruz. Sahada ne doğruysa ona karar verilsin. Radakovic’in pozisyonu bana göre kırmızı değil. Zaten sıkıntı yaşıyoruz. Bu hakemlerle mücadele ediyoruz. Umarım bundan sonra canımız çok yanmaz. Hakemler bu sezon sağlıklı bir performans gösteremediler. Umarım daha dikkatli olurlar. Üzgünüz. Buraya gelen taraftarı üzdüğümüz için özür diliyorum ama söz veriyorum bu takım ligde kalacaktır. Daha güçlü bir Sivasspor sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

"RİSK ALACAK DURUMUMUZ YOK"

Bir gazetecinin, "Sivasspor’daki puan ortalamanız düşük" sorusuna Erdoğan, "Ben burada gerçekçiyim. Önümü göremeyecek durum olsa ben burada durmam. Ben bu konuda kulübe de yardımcı olurum. Mevcut oyuncular gerçekten ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Her hafta açıkçası 2-3 tane oyuncumuz eksik. Bir talihsizlik yaşıyoruz.

Sakatlıklar konusunda ben de çok şaşkınım. Sakatlıklar nedeniyle sağlık ekibiyle her gün toplantı halindeyiz. Maalesef antrenman sahamız çok sert. Bu sakatlıkları etkiliyor. Yaş ortalamamız yüksek, bu da bir neden. Antrenman şiddetini de açıkçası düşürdük. Risk alacak durumumuz yok" yanıtını verdi.