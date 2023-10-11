Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe itirafı. Yaşadıklarını bir bir anlattı

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye veda ederek önce Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a bu sezonun başında da Hatayspor’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz sarı-lacivertlilerden ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

“BİR HAYALLE GİDİYORSUNUZ”

"Ben daha önce konuşabilirdim ama futbolda sahada güçlü oluyorsunuz. Sahada güçlü olduğunuzda saha dışında daha rahat konuşabiliyorsunuz. Şu an hala kendimi çok iyi hissetmiyorum ama yaklaşıyor. Bir hayalle gidiyorsunuz. O hayali dünyanın en iyi takıma gelse de engelleyemez. 14 yaşındaydım ve 15 yaşında profesyonel sözleşme imzalaybiliyordum. Bana o dönemde Almanya'nın büyük kulüplerinden birinden teklif gelmişti. Bu süreçte ailem Avrupa'ya gitmemin kişisel gelişimim açısından iyi olacağını düşünmüştü. Sonrasında bu teklifi reddettikten sonra Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladım"

“GELEN SPORTİF DİREKTÖR BUNU İSTEMEDİ”

"Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ederim benim üzerimde çok durdu. Yeni yönetimle birlikte yabancı bir sportif direktör geldi. Yaşadıklarımı biraz olsun insanlar anlasın istiyorum. O yaşta bunları yaşayıp böyle bir karar vermek kolay değil. Yönetim değiştikten sonra bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Ali Koç bizi çağırdı. Gayet iyi bir görüşme gerçekleşti. Eski yönetimden A takımda olacağıma dair söylentiler vardı. A takımla idmanlara başlayabileceğim söylenmişti. Bu olmadı. Gelen sportif direktör bunu istemedi. Sonrasında kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmiştik. O kadar ofansif bir yaklaşımı vardı ki o zaman çok üzülmüştüm, ağlamaya yaklaşmıştım. Ben kendisiyle görüşmüştüm. Beni çok etkilemişti"

“BANA ÇOK SAÇMA ELEŞTİRİLERDE BULUNUYORDU”

"Altyapıya gittiğimde oraya da yabancı bir altyapı sorumlusu gelmişti. Altyapıda maçları oynuyorum maç sonunda bana gelip çok saçma eleştirilerde bulunuyordu. İspanya'dan bir kulübün hocalarının benim hakkımda "Çok kötü bir oyuncu. Çok kötü bir maç çıkardı." demişler. Bana psikolojik bir baskı yapmaya çalıştı. Anlayamadım. Bir milli takım kampına gidecektim. Amerika kampıydı. A takıma çıkacağımı söylediler. Mehmet Yıldırım bana 'Ömer bu iyi bir şans senin için. Senin hep gelmeni isterim ama A takıma çık" dedi. Sonrasında evime döndüm ve 1 hafta boyunca çağrılmadım. Fenerbahçe A takımına çağrılmadım. Ersun Yanal görevdeydi ama bana burada Ersun hocanın verdiği bir sözle gelinmemişti. Altyapıdaki oyuncular yeni yeni çıkmaya başlamıştık. Antrenmanlara daha çok yardımcı oluyorduk"

“HOCA ÇIKARTABİLİR KORKUSUYLA OYNUYORDUM”

"O senenin ardından Emre (Belözoğlu) ağabey beni çağırdı ve odamın hazır olduğunu söyledi. Güzel bir sezon geçti. Sezon sonu sözleşmemin bitimine 1 yıl kalmıştı. İlk 11'e hazırlanabileceğimi düşünmüyordum ama hazırlanabileceğimi düşünüyordum. Altyapıdan çıkmış imajını yaşıyordum. Buna hep karşıydım. Hazırlık maçı oynuyoruz 5 dakika 10 dakika sonradan girersem... Fenerbahçe şampiyonluğa oynayacaktı evet ama bu yönetilebilirdi. Kupa maçlarında oynuyordum ilk yarıda hoca çıkartabilir korkusuyla oynuyordum. Genç oyuncuyuz anlayabiliyorum hocayı ama Fenerbahçe bu maçları kazanabilirdi. Oyundan çıkınca umutlarım tükenmeye başladı. Sonrasında gitmem gerektiğini düşündüm. Yeni bir tecrübe yaşamak istedim çünkü boğulmuştum. Benden önce çıkmış bir altyapı oyuncusu yoktu. Bir Arda Güler örneği yoktu. Bu süreç beni çok yorduktan sonra ayrılmaya karar verdim"

“DEVRE ARASINDA KADRO DIŞI KALMIŞTIM”

"Başkan bana hep iyi davrandı, çok saygı duyuyorum çok teşekkür ediyorum. Sportif direktörün bana davranışları sonrasında her sorunumu halletmişti. Sonrasında yaşananlar bir bir artınca ayrılmaya karar verdim. Devre arasında kadro dışı kalmıştım. Her zaman Fenerbahçeli'yim. Futbolun profesyonel olduğunu biliyorum ama Fenerbahçeli'yim. Taraftarın bana kırgınlığı oldu çok üzerimde duruyorlardı ama verdiğim kararda yaşadıklarım önemliydi. Bir kırgınlığım var çünkü çok sürdü onların bana kırgınlığı. Ben ayrıldıktan sonra da devam etti"