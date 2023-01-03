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  • Ömer Faruk Beyaz cephesi 'Fenerbahçe' sessizliğini bozdu: Biz kaptanlık istemedik oynama dakikaları istedik

Ömer Faruk Beyaz cephesi 'Fenerbahçe' sessizliğini bozdu: Biz kaptanlık istemedik oynama dakikaları istedik

Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg’ta kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fenerbahçe’den olaylı ayrılışı yeniden gündeme gelen Ömer Faruk Beyaz cephesi eleştirilere karşı sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:26
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Ömer Faruk Beyaz'ın menajerinden bomba Fenerbahçe açıklamaları: 5 dakika bile oyuna almadılar nasıl 5 sene imza atabilirdik

Ömer Faruk Beyaz cephesi 'Fenerbahçe' sessizliğini bozdu: Biz kaptanlık istemedik oynama dakikaları istedik
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Sezon başında FC Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi. Bonservisi Bundesliga takımı Stuttgart'ta bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon FC Magdeburg formasıyla 3 maçta toplam 49 dakika süre alabildi. Ömer Faruk, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Magdeburg, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Sözleşme feshinin ardından Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Akif Eser sadece Yeniçağ’a konuştu. Sözleşme feshinin kendi talepleri üzerine gerçekleştiğini doğrulayan menajer Eser, FC Magdeburg’un küme düşmemeye oynadığını ve takımın Ömer Faruk Beyaz’ın oyun stiline uymadığını ifade etti.

STUTGART’LA BERABER KAMPA GİRİYOR

Eser, Ömer Faruk’un sözleşme feshinin ardından kulübü Stuttgart ile beraber İspanya’nın Marbella şehrinde kampa gireceğini ve burada iki özel maç oynanacağını aktardı.

SÜPER LİG’DEN ÖMER FARUK’A KANCA

Eser, Ömer Faruk Beyaz için bir Türkiye transferi söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine “Süper Lig’de Ömer’le ilgilenen üç kulüp var ama biz şu an düşünmüyoruz.” dedi.

“HERKES GÖRECEK ÖMER FARUK BEYAZ’IN KİM OLDUĞUNU”

Özellikle sosyal medyada Ömer Faruk Beyaz hakkında yapılan ağır eleştiriler hakkında konuşan Eser, “Çok yalan ve terbiyesiz şeyler yazıldı. Ömer 18 yaşında Bundesliga’da 4-5 maça çıktı. Genç bir oyuncu olarak gurbette arkasında durulacağına gidip yalan haberler çıkarıyorlar. Ama sonunda herkes görecek Ömer Faruk Beyaz’ın kim olduğunu” dedi.

“BİZ KAPTANLIK İSTEMEDİK”

Özellikle Fenerbahçe taraftarının Ömer Faruk'a kırgın olduğunu her fırsatta dile getirmesinin sorulması üzerine Eser şu cevabı verdi:

“Herkesin aynaya bakıp kendisine soru sorması lazım. Ömer, 16 yaşında Süper Lig’de oynamaya başladı. 4-5 sefer Başkan Ali Koç’la konuşuldu ve ayni zamanda Emre Belözoğlu ile de konuşuldu. Her yerde kaptanlık konuşuluyor. Biz kaptanlık istemedik biz oynama dakikaları istedik.”

“Emre Belözoğlu jübile maçında kaptanlık pazubandını vererek Ömer Faruk Beyaz’ı Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı yapmıştı”

“5 DAKİKA OYUNA ALMADILAR NASIL 5 SENE İMZA ATABİLİRDİK”

Fenerbahçe’de Ömer Faruk’a güvenilmediğinin altını çizen Eser, “4 - 1 ve 3 - 0 skorla önde olan maçlarda bile son 5 dakika oyuna almadılar. Biz nasıl 5 sene imza atabilirdik? Ömer’e güvenilmedi. Başkan Ali Koç her zaman bizi saygı ile karşıladı ama oyunlarda maalesef dakika alamadık” dedi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe’de görev aldığı dönemde “Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu.” demişti.

“TÜRKİYE’DE ÇOK DAHA FAZLA KAZANABİLİRDİK”

Ömer Faruk Beyaz’ın para için Almanya’ya gittiği iddialarına sert bir dille yanıt veren Eser, “Büyük iftira ve yalan. Önce doğruları herkes öğrensin. Biz Türkiye’de daha çok kazanabilirdik ama bir sefer bile pazarlık etmedik. Başkana sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Ömer Faruk Beyaz için “Fenerbahçe’yle pazarlık yapılmaz” demişti.

“DESTEKLEYECEKLERİNE İFTİRA ATIYORLAR”

Eser son olarak “Ailesi bana bir sefer bile Almanya’da ‘Kaç para falan kazanabiliriz?’ diye sormadı. Gurbette Bundesliga gibi zor ligde Ömer gencimizi destekleyeceklerine gidip arkasından iftira atıyorlar.” Dedi.

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Kemalettin
3.01.2023 12:41
He heee.... Meneger güzellemesi.....  
 
emre
3.01.2023 12:37
bal liginde oynayacak fizik kapasite yok bunca sene neden gelişmedi onu anlat boş hikayeleri bırak  
 
Murat Çelik
3.01.2023 12:33
Duygusallık yapma. Kalsaydı süre alacaktı.  
 
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