Ömer Korkmaz: Konyaspor’u en iyi yerlere getirmek istiyoruz

Recep Çınar

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, basın ile istişare toplantısında konuştu. Korkmaz, bundan sonra basın ile daha çok iç içe olacaklarının müjdesini verdi. Konyaspor’a en iyi şekilde hizmet etmek istediklerini kaydeden Korkmaz, “Konyaspor’u en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Konya’da bir gençlik var. Bu gençliği en iyi şekilde değerlendirmek en önemli hedeflerimizden biri. İlerleyen dönemlerde Kayacık Tesisleri’mizin tüm gençlerimizin sporcularımızın istifade edebileceği bir kamp merkezi haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Konyaspor’u Süper Lig’de diri tutmak istediklerini kaydeden Korkmaz, “Biz yönetimiyle, futbolcularımızla, teknik heyetimizle, basınımızla ve taraftarımız ile büyük bir aileyiz. Camia olarak büyük bir aileyiz. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız Konyaspor için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Konyaspor’a dair önemli hayallerimiz var, inşallah bu hayallerimizi hem kurumsal, hem de sportif anlamda gerçekleştireceğiz” dedi.

SİVASSPOR MAÇINI KAZANACAĞIZ

Pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor maçıyla ilgili düşüncelerini de açıklayan Ömer Korkmaz, Sivasspor’un kendine has bir futbol kültürünün olduğunu, dolayısıyla da ligin önemli takımlarından olduğunu belirterek, “kolay maç olmayacak, ama kazanmak istiyoruz, bunun için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” dedi.

Takıma ve oyunculara çok güvendiklerini bildiren Korkmaz, Pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor maçında tribün sinerjisinin sahaya yansıyacağını, dolayısıyla da sahadan galibiyetle ayrılacak olan takımın Konyaspor olacağını söyledi.