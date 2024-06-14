Omerta yasası devreye mi girdi? Olcay Kılavuz ben kimseye röportaj vermedim dedi

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan Sinan Ateş cinayetindeki kilit isim eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un çevresinden aldığı bilgileri paylaştı.

Olcay Kılavuz’un “Mahkeme beni dinlesin. Soruları yanıtlamaya ve bildiklerimi paylaşmaya hazırım. Adım dosyada geçmediği için ifade vermeme gerek olmadığını söylediler ve sessiz kalmamı istediler” dediğini aktarmıştı.

OLCAY KILAVUZ YALANLADI

Haberlerin ve iddiaların ardından Olcay Kılavuz’dan yalanlama geldi. Kılavuz şöyle dedi:

Ne Ahmet Sözcan ne de başka bir gazeteciyle yapılmış bir röportajım veya bir açıklamam yoktur. Yalan ve kurgu haber yapanlarla ilgili yasal yollara müracaat edeceğimi, itibar suikastçılarının yargı önünde hesap vereceğini kamuoyuna bildiririm.

Daha sonra Sözcan açıklama yaparak “Bugün yayında da söylediğim üzere anlattığım kulis bilgilerini Olcay Kılavuz'a çok yakın çevrelerden aldım.. Yani bazı haber sitelerinde yer aldığı şekliyle Olcay Kılavuz'un doğrudan röportaj vermesi söz konusu değil.. Kamuoyunun bilgisine sunarım..” dedi.

AHMET SÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Olcay Kılavuz, ısrarla kendisinin ifadesinin alınmasını istiyor, böyle bir çağrısı var. Hatta şöyle bir şey diyor, 'Ben Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ama bu olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu olay olunca görüştüm ancak merakımdan görüştüm' diyor. Kendisinin iddiası bu şekilde. 'Tape kayıtları varsa, Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa ve benim onunla yaptığım görüşmeler kayıt altına alındıysa o tape'ler deşifre edilsin' diyor. Bu zamana kadar niye ifade vermedi ya da açıklama yapmadı? Olcay Kılavuz, bu konuda kendisine telkinde bulunulduğunu, talimat verildiğini söylüyor. ‘Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?’ şeklinde telkinde bulunulduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini söylüyor. Olcay Kılavuz, 'Eğer bu suçsa gidip yatayım' ifadesini de kullanıyor.

Sözcan, Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından Kılavuz'un Ayşe Ateş’i de aramak istediğini de aktardı.

Sözcan şöyle devam etti:

Ama 'Kendilerine baş sağlığı bile dilemeyin' diye talimat gittiğini söylüyor. Tolgahan Demirbaş’ın kendi evinde değil, evinin önünde gözaltına alındığını söylüyor. Polisler almaya geldiğinde ilk başta direndiğini, teslim etmek istemediğini ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrendikten sonra Demirbaş’ı polislere teslim ettiğini ifade ediyor. Sinan Ateş’in öldürülmesine ailesinin de üzüldüğünü ifade ediyor ve Kendi ailesinin de 'Yazıktır, günahtır, neden öldürdüler?' diye ağladığını söylüyor.

OMERTA NE DEMEK?

Omerta, "Bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam" gibi ifadelerin toplamı olarak biliniyor.

Bu kavram, mafya dünyasında uygulanan ve ihlal edilmesi durumunda hem kişinin kendisi hem de tüm ailesi için ölüm cezası olan bir yasadır.

İtalyan yazar Mario Puzo'nun kaleme aldığı bir kitabın da adını taşıyor. Mafya dünyasında "suskunluk yasası" olarak da bilinir.