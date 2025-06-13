Ömrü uzatan mucize, mutluluk veriyor! Stresi azaltan şifa deposu

Yaz aylarının sevilen meyvesi çilek, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan katkılarıyla da bilim dünyasının ilgisini çekti.

Yeni bilimsel araştırmalar, düzenli çilek tüketiminin ömrü uzattığını, ruh halini iyileştirdiğini ve hatta demans riskini azalttığını ortaya koydu. Tezgahlarda yerini alan bu kırmızı mucize, sağlıklı yaşamın yeni sırrı olarak öne çıktı.

BİLİMSEL BULGULAR ÇİLEĞİ ÖNE ÇIKARIYOR

ABD’deki Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli profesör Dr. Robert Krikorian liderliğinde yapılan bir araştırma, çileğin sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

Orta yaştaki bireylerin katıldığı çalışmada, günlük çilek tüketiminin bilişsel işlevleri iyileştirdiği ve depresif belirtileri azalttığı gözlemlendi.

Araştırmada, çilek tozu tüketen katılımcılar, kelime listesi öğrenme testlerinde daha iyi performans sergiledi ve ruh hallerinde belirgin bir iyileşme yaşadı.

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Dr. Krikorian, “Çilek, antosiyanin adı verilen antioksidanlar içeriyor. Bu bileşenler, beyindeki iltihabı azaltarak bilişsel gerilemeyi yavaşlatıyor ve ruh halini olumlu etkiliyor” dedi.

İspanya’daki Salamanca Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir başka çalışma ise çileğin kolesterol üzerindeki etkilerini inceledi. 23 gönüllünün bir ay boyunca her gün yarım kilo çilek tükettiği deneyde, kötü kolesterol (LDL) seviyelerinde yaklaşık %9’luk bir düşüş gözlendi.

Uzmanlar, bu etkinin çileğin kırmızı rengini veren antosiyanin pigmentinden kaynaklandığını düşündü.

UZUN YAŞAM VE KALP SAĞLIĞI İÇİN ÇİLEK

Çileğin faydaları sadece beyin sağlığı ile sınırlı değil. Harvard Üniversitesi’nde 93.600 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, haftada en az üç porsiyon çilek veya böğürtlen gibi antioksidan açısından zengin meyveler tüketen kadınlarda kalp krizi riskinin %32’ye kadar azaldığını gösterdi.

Çileğin içerdiği polifenoller, kan damarlarının esnekliğini artırarak kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağladı.

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Beslenme ve Diyet Uzmanları, çileğin düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmadığını belirterek, “Günde 10-12 adet orta boy çilek, bir porsiyon olarak idealdir. Bu miktar, günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi.

Çileğin lif içeriğinin tokluk hissi sağladığı ve kilo kontrolüne yardımcı olduğu vurgulandı.

RUH SAĞLIĞINA TATLI BİR DOKUNUŞ

Çileğin ruh hali üzerindeki etkisi de bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Dr. Krikorian’ın çalışmasında, çilek tüketen bireylerde depresyon belirtilerinde önemli bir azalma gözlendi.

Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak beyindeki stres kaynaklı hasarı azalttı. Ayrıca, çileğin içerdiği C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyerek genel zindelik sağladı.

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Uzmanlar, “Çilek, yaz aylarında portakalın yerini alarak C vitamini ihtiyacını karşılar. Bir porsiyon çilek, 90 mg C vitamini ile günlük ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ancak uzmanlar, çilek tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Çilek, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle çocuklarda ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık veya kurdeşen gibi belirtiler görülebilir.

Böbrek yetmezliği olanlar veya polen alerjisi bulunanlar, çilek tüketmeden önce doktora danışmalı. Ayrıca, hormonlu çileklerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, çileğin taze ve doğal haliyle tüketilmesini önerdi. Pudra şekeriyle tüketmek, çileğin doğal fruktoz içeriğini gölgede bırakarak kalori alımını artırabilir.

Uzmanlar, “Çileği kefir veya bademle birleştirerek ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Bu kombinasyon, kan şekerini dengeler ve tokluk süresini uzatır” önerisinde bulundu. Çilek, smoothie, salata veya yoğurtla birlikte tüketildiğinde hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sundu.

TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Mevsiminde taze çilekler, şu anda tezgahlarda yerini aldı. Uzmanlar, günde iki bardak (yaklaşık 150-200 gram) çilek tüketiminin sağlık üzerinde maksimum fayda sağladığını belirtti.

Hem lezzeti hem de sağlığa katkılarıyla çilek, sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.