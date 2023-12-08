Ömrü uzatıyor mu uzatmıyor mu? Sporla ilgili ezber bozan araştırma

Finlandiya’daki spor ve sağlıkla ilgili araştırma ezber bozdu. Araştırma yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Ömrü uzatıyor mu uzatmıyor mu? Sporla ilgili ezber bozan araştırma

Finlandiya’daki araştırmacıların açıklamasından çok spor yapmanın ömrü uzatmadığının ortaya çıkması tartışmalara neden oldu.

Türk uzmanlar, sağlık için gerekli olan sporun dengeli yapılmasına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Finlandiya’da Jyvaskyla Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmada, çok aktif bir spor hayatının ömrü uzatmadığının iddia edilmesi dikkat çekti.

11 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, sporda en aktiflerin biyolojik olarak orta derecede aktiflerden 1.3, aktiflerden ise 1.8 yaş daha yaşlı olduğu belirlendiği bildirildi.

Görüş aldığımız uzmanlar da sporda aşırıya kaçmanın bazı riskler doğurduğunu ama egzersizin sağlıklı yaşam için şart olduğunu dile getirdi.

DÜZENLİ EGZERSİZ- SPOR YAPMANIN FAYDALARI NELERDİR?

-Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.

-Cilt sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

-Daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir.

-Kilo vermeye ve formun korunmasına yardımcı olabilir.

-Kas ve kemik sağlığının korunmasını destekleyebilir.

-Enerji seviyesini artırabilir.

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