Omurga eğriliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan omurga eğriliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, Omurga eğriliği nedir? Omurga eğriliğiyle belirtileri nelerdir? Omurga eğriliği tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Omurga eğriliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan omurga eğriliğiyle ilgili detaylar...

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Omurgamız başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur.

Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk dediğimiz yastıkçıklarla bağlanır. Aynı zamanda hareketleri sağlayan ve omurların her birine bağlanan güçlü omurga çevresi kaslarımız vardır. Merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omurilik de omurganın içinde yer alır. Omurga, omuriliği içinde barındırır ve korur.

Omurilik beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında irtibatı sağlayan ve beyinden bu bölgelere emir getiren ve götüren sinir dokusundan oluşur. Tıpkı bir elektrik kablosu gibi görev yaparak; el ve kollarımızın, ayak ve bacaklarımızın, duyu fonksiyonumuzun çalışmasını sağlar.

Omurga ayrıca nefes almamıza yardımcı olur, idrar ve dışkı fonksiyonlarını kontrol eder. Omurgamız bedenimizi döndürmemiz, başımızı çevirmemizi sağlar. İç organları korur. Sağlıklı bir omurga için dik durmak, ağır yük kaldırmamak ve doğru oturmak önemlidir.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Omuzlarda duruş bozukluğu

-Bacaklarda uyuşma, halsizlik veya ağrı

-Yürüme sorunu

-Dik durmakta zorluk

-Yorgunluk hissi

-Nefes darlığı gibi belirtiler bulunmaktadır.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Skolyoz tedavisi kişinin yaşına, durumuna ve skolyozun derecesine göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda klasik tedavi yöntemi olarak ameliyat kabul edilirken, erişkinlerde hastanın yaşına ve diğer hastalıklara bağlı olarak geçici korse veya fizik tedavi önerilebilir.

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