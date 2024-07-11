Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin

Dr. Arıca, “Sıcak ortam, gerilmiş, spazma uğramış kaslarımız ve eklemlerimiz üzerinde bir nevi gevşetici etki gösterir” ifadelerini kullandı.

Uzman isim yaz aylarını omurga sağlığı için fırsata çevirmenin yollarını 5 adımda anlattı.

İşte yaz aylarında yapılması gerekenler;

1. SICAK HAVALARI DEĞERLENDİRİN



Gerilen, spazma uğramış kaslar ve eklemler üzerinde gevşetici etkisi olan sıcak havalar sayesinde omurgamız yaşadığı sorunlara daha çok tolerans gösterir. Bu nedenle yazın sıcak havalardan bolca faydalanmak gerekir. Bunun için günün uygun saatlerinde yürüyüş ve gerdirme egzersizleri yapın. Ancak ışınların dik açıyla geldiği saatlerde güneşe uzun süreler maruz kalmayın. Ayrıca yaz sıcaklarında sıkça başvurduğumuz klimaların bilinçsiz kullanımı durumu tam tersine çevirebilir. Bu nedenle klimalardan faydalanırken dikkatli olmayı ihmal etmeyin.

2. FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN

Günümüzün en önemli problemleri arasında gelen hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları aşırı kiloyu da beraberinde getiriyor. Biyomekanik olarak insan vücudunda meydana gelen 1 kg'lık artış, dizlere fazladan 5 kg'lık yük olarak yansıyor. Fazla kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi ise en çok diz eklemlerinde kendini hissettiriyor. Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarına zarar veriyor. Kıkırdakların tahrip olmasıyla eklemi oluşturan kemikler de olumsuz etkileniyor ve ağrılı deformasyonlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle kilo vermek için sporun çok daha kolay ve keyifli yapılabildiği güneşli günlerin kıymetini bilmek ve ağır, kalorisi fazla yemeklerin yerine taze sebze-meyvelere sofralarda çok daha fazla yer açmaya dikkat edin.

3. YÜZMEK İÇİN FIRSATLAR OLUŞTURUN

Yüzmenin temel faydalarından biri de kas ve eklemlerin çalışmasını desteklemesidir. Yüzme, kasların kuvvetinin ve eklemlerin hareket yeteneğinin artırılmasını sağlar. Aynı zamanda vücuda genel bir esneklik verir. Bu nedenle omurga sağlığınız için imkân buldukça deniz ve havuzlardan bol bol yararlanın. İşe ilk başta kendinizi fazla yormadan sırt üstü yüzerek başlayın, diğer stillere sonra geçin. Ardından da yüzme programınızı haftada 2-3 güne çıkartmaya gayret edin.

4. SPORU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Bir egzersiz programını düzenli olarak uygulamak, spor yapmak omurga sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle belli bir amaç doğrultusunda, planlanarak yapılan tekrarlayıcı egzersizler omurga sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunur. Kış mevsiminde gerek havanın soğuk olması gerekse yağmur hatta kar nedeniyle spor yapmak pek de kolay olmaz.

Ayrıca soğuk havada dikkatli olunmaz ise vücut, yapılan spor nedeni ile ısınmışken soğuğa maruz kalırsa istenmeyen sonuçlar gelişebilir. Oysa ki yaz aylarında hava şartları spor yapmak için çok uygundur. Bu nedenle yeterli bir ısınmanın ardından mümkün ise haftada 4-5 gün yapılacak ortalama 45'er dakikalık açık hava egzersizleri planlamaya, en azından düzenli ve uzun yürüyüşlere çıkmaya çalışın.

5. BOL SU TÜKETİN

Vücuttaki su oranının dengede olması eklemlerdeki yumuşak dokuların esnekliğini ve hareketliliğini etkiler. Omurga diskleri ise vücutta olabilecek sıvı eksikliğine karşı savunmasızdırlar ve bu durum onları oldukça hassas bir hale sokar.

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 75'i sudan oluşur. Vücudumuz idrarın yanı sıra ter yoluyla da su kaybeder. Özellikle sıcak havalarda terleme miktarı normalin çok daha üzerinde gerçekleşir. Bundan dolayı yaz günlerinde susamayı beklemeden su tüketin ve bu miktarın günlük 2,5-3 litrenin altında olmamasına özen gösterin.