Omzu ağıran yüzmeli mi

Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, yüzme sırasında ya da kulaç atarken boyun ve omuz bölgesinde ağrı yaşanmasının dikkate alınması gereken bir semptom olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gökhan Meriç,’in verdiği bilgiye göre 1 km yüzme 4 km koşmaya eşdeğer miktarda enerji harcanmasını sağlıyor. Ancak bununla birlikte yüzme sırasında özellikle boyun ve omuz eklemine normalden daha fazla yük bindiğini hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlara işaret etti.

YÜZME SONRASI OMUZ AĞRISI NEYİN HABERCİSİ

Omuz ekleminin vücudun en hareketli eklemi olduğunu ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, “Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrıya sebep olabilir” diye konuştu.

Yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz rahatsızlıklarının başında, omuz kaslarında tendinit (ödem) ve omuz ekleminde sıkışma geldiğini belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yıl içinde çok kullanmadığımız omuz ve sırt kaslarının fazlaca kullanılması, kulaç atarken kolunuzu yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazu kasında tendinit görülebilir. Omuz kaslarının omuz kemikleri arasında sıkışmasına bağlı bu kasların ödemleşmesi ve inflamasyonu ağrıya sebep olabilir.”

SPORCUNUN PERFORMANSINI DA ETKİLİYOR

Yüzmenin yoğun yapıldığı dönemlerde ortaya çıkan omuz ağrısı olarak tanımlanan yüzücü omuzunun, profesyonel yüzücülerin yüzde 40-60’ında gözlenebilen bir sorun olduğunu belirten Meriç, “Aşırı kullanım, eklemlerin yapısal olarak normalden daha esnek olması, omuz çevresi kas gücünde yetersizlik ve yanlış yüzme tekniği yüzücü omuzuna yol açabilir. Yüzücülerde sık görülen bu sorunun ana sebebi omuz kaslarında dengesiz gelişim, kürek kemiğinde hareket sorunları ve yanlış tekniktir. Bu durum sporcunun performansını da olumsuz etkiler” diye konuştu.

AĞRI VARSA YÜZMEYİN

Yüzme sonrasında veya sırasında omuzda ağrı varsa öncelikle yüzmeye ara vermek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu durumda yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Ağrılı dönemde omuza günde 3-4 defa 10-15 dakikalık sürelerle buz uygulaması yapmak gerekir. Bununla birlikte 5-7 gün süre ile ağrı kesici jel ve tablet kullanmak da fayda sağlayacaktır. Ancak omuzdaki ağrı dinlenmeye ve tedaviye rağmen 10 günden fazla sürdüyse, üstelik günlük aktiviteleri yapmayı engelliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.”

Omuz ağrılarında hastaların altta yatan nedene göre tedavinin farklılaşmakla birlikte fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlarından fayda sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, “Tedaviye rağmen şikayetleri devam ettiği kas yırtığı gibi ileri durumda kapalı omuz artroskopisi ile müdahaleler gerekebilir” diye konuştu.

DHA