Omzu ağrıyanın yüzmesinde sakınca var mıdır?

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzmanı, “Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrıya sebep olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanı, yüzme sonrasında veya sırasında omuzda ağrı varsa öncelikle yüzmeye ara vermek gerektiğinin altını çizdi.

OMUZ AĞRISI NEDİR?

Omuz ağrısı, eklem ve eklemi destekleyen kaslar, rotator manşon tendonları ve bağlar dahil olmak üzere omuz ekleminde veya çevresinde hissedilen fiziksel rahatsızlıktır.

Tendonların hasar görerek iltihaplanması, omuz sıkışması, artrit gibi nedenlerden dolayı omuz ağrısı yaşanabilir. Bu ağrı özellikle kaslarda meydana geldiği gibi kemik, kas, damar ve sinirlerden dolayı da ortaya çıkar. Vücutta en geniş harekete sahip olan omuz kemiği, spor yaparken, günlük aktiviteleri yerine getirirken bile zedelenebilir.

OMUZ AĞRISI NEDEN OLUR?

-Boyun fıtığı

-Kas yaralanmaları

-Omuz sıkışma sendromu

-Omuz bursiti

-Omuz eklemi osteoartriti-Tendinit (tendon iltihabı)-Omuz çıkığı-Kalp krizi

-Pankreatit

-Rotator manşet yırtığı

-Donmuş omuz

OMUZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Omuzda ağrının olduğu bölgeye 10 dakika buz koyun, 10 dakika bırakın. Bu kompresi gün içinde 3-4 kez uygulayın.

Omzunuzu dinlendirerek, zorlayacak hareketler yapmaktan kaçının

İbuprofen veya asetaminofen içeren iltihabı gidermeye yardımcı ilaçlardan kullanın.

Fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi yaptırarak özel tedavi yönteminden yararlanabilirsiniz.

Ilık bir duş veya termal jel ile kompres uygulayarak omuzları gevşetip, rahatlamasını sağlayabilirsiniz.