On binlerce kişinin emekliliği riske girdi! Düzeltme yapmak için son tarih Ekim sonu

SSK'lı olarak çalışıp sonrasında Bağ Kur’a geçenlerin emeklilikleri riske giriyor. Uzmanı isim ekim sonuna kadar gerekli değişikliği yapmamaları halında pek çok kişinin EYT hakkını kaybedebileceğini vurguladı.

BİNLERCE KİŞİ FARKINDA DEĞİL

İçinde bulunduğumuz Ekim ayının emeklilikte hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli adaylarını uyardı. Özgür Erdursun, "On binlerce EYT'li vatandaş, SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak birçok kişi bu durumun farkında değil" dedi.

EYT'DE KRİTİK TARİH EKİM SONU

Özgür Erdursun, emeklilik sürecindeki gözen kaçan bir noktaya dikkat çekti. EYT düzenlemesinden faydalanan pek çok kişinin farkında olmadan emeklilik haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özgür Erdursun, özellikle 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı olup sonrasında Bağ-Kur’a geçenler için Ekim 2024 sonunun büyük bir dönemeç olduğunu hatırlattı.

EMEKLİLİĞİNİZ TEHLİYE GİREBİLİR

Özgür Erdursun, SSK’lı çalışırken Bağ Kur’a geçenlerin çıkış işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyleyerek “1 Mayıs 2021'den sonra Bağ Kur’a başlayanlar için bir problem söz konusu değil. Ancak, bu tarihten önce Bağ Kur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ Kur’dan çıkış yapmaları gerekiyor. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ Kur’dan çıkılmazsa ve 1261 günün üzerinde Bağ Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ Kur’a geçiyor. Bağ Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaşı anlamına geliyor. Bu nedenle, birçok kişi için bu durum ciddi bir dezavantaj yaratabilir” bilgilerin verdi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Söz konusu düzeltme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı girişi olan daha sonra Bağ Kur'a olarak çalışmaya devam eden kendi işyeri olanlar, şirket ortakları veya esnaf siciline kayıtlı kişiler, 1 Mayıs 2021 öncesinde Bağ Kur borçları silinenleri ilgilendiriyor.

ERDURSUN SORUNUN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ AÇIKLADI

Özgür Erdursun, sorunu sözmek için “Bağ Kur'dan çıkış yapmak için ise iş yerinizi kapatabilir, şirket ortaklığından ayrılabilir ya da başka bir işyerinde çalışmaya başlayarak Bağ Kur’dan çıkış yapabilirsiniz” diye konuştu

Özgür Erdersun “Eğer bu tarihten sonra çıkış yapsanız bile, 1261 günden fazla Bağ Kur priminiz varsa, emeklilik statünüz Bağ Kur olarak belirlenecek” diyerek uyarılarına devam etti..

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Çalışma süresi uzayabilir ve maaşlar düşebilir

Emekli olacakların ekim sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Değişiklik yapılmazsa daha uzun bir çalışma süresiyle karşılaşılabilir. Bu aynı zamanda daha düşük bir emekli maaşı anlamına da geliyo