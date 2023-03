On binlerce Türk’ü katleden Yunan’a dua eden hain müftü ve Türklük bilinci

Türklük bilincinden yoksun bir toplum

bu ülkeye verilebilecek en büyük zarardır.

Mesele bir yerde ırk meselesi de değil.

Türk olmak, vatanına milletine bağlı ve

milletine öncelik vermek demektir.

Bu vatanda, bu vatanı vatan yapan bayrağa

ve vatanın kurtarıcı bilincine saygı duymaktır

Türk olmak.

Türklük ile ilgili ve bu ülkenin

Türklük bilincinin silinmeye çalışılmasıyla ilgili

birçok yazı kaleme aldım.

Türklük bilincini silmede en çok ve

en etkili kullanılan yöntem ve

bana kalırsa "silah" ise

her zaman din olmuştur.

Özellikle bu topraklarda ve Türk coğrafyalarında

defalarca kullanılmıştır bu yöntem.

Din elbette bu toplumun bir parçasıdır.

Mesele Türklük için dinsizlik yoluna gitmek de değildir.

Mesele Allah ile arandaki bağın Türklüğe karşı olmamasıdır.

"İslam her türlü milliyetçiliği yasaklar"

Türklük bilincini silmek için atılmış en büyük yalandır.

Yalandır çünkü, bunu diyenlerin tek derdi

milletleri Araplaştırmaktır.

Yani Arap milliyetçiliğidir.

Din adı altında bu topraklara zarar veren

Fransız ve Yunan işgalcilerinin ardından dua eden

İngilizle saf tutan onlarca hain yaşadı bu topraklarda.

Onlardan birini anlatacağım şimdi.

"Keşke Yunan kazansaydı" zihniyetinin

kimlere hayır dua ettiğini!..

Yunanlılar Ege'den sonra

Edirne ve Trakya'yı da işgal etmişlerdi.

Mustafa Sabri Hürriyet-İtilaf kendi adamı eski Gevgili müftüsü

Mustafa Hilmi Efendi'yi de Edirne müftülüğüne atamıştı…

O sırada Trakya ve Edirne 25 Temmuz 1920'de Yunan işgaline girmişti.

Yunan Venizelos'un bu ordusu,

işgal ettiği Ege yöresinde;

150 bin sivil vatandaşımızı katletmiş,

35 bin askerimizi öldürmüş.

60 bin kadının ve kızın da ırzına geçilmişti.

Böyle geliyordu Yunan ordusu Edirne’ye…

Devrin Şeyhülislâmı Mustafa Sabri,

Edirne Müftüsü Mustafa Hilmi Efendi’yi

Edirne Metropolitane Kilisesi’nde

Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos için yapılacak

Şükran ayinine katılmaya görevlendirir.

Yunan’ın 25 Temmuz 1920’de işgal ettiği ve

Rum Valinin yönettiği Edirne’de

Sevr’in imzalanmasından iki gün sonrayı gösteriyordu tarihler

12 Ağustos 1920…

Müftü Mustafa Hilmi Efendi de maiyetiyle ayine katılır.

Aynı gün öğleden sonra aynı ayin

bu kez de Selimiye Camisi’nde de tekrarlanır;

başta Rum Vali General Zimbrakakis olmak üzere,

General Leonardopulos,

Metropolit Efendi ile maiyeti Selimiye Camisi’nde

Mustafa Hilmi Efendi tarafından karşılanırlar.

Caminin iç avlusundaki merasimde

önce Kur’an-ı Kerim okunur,

Bakın Yunan Başbakanı için okunuyor bu Kur’an!..

Daha sonra Müftü "Hürriyet ve adâletin temsilcisi"

olarak övdüğü Yunan Venizelos için şu duayı eder:

"...Venizelos'un sağlığına duacıyım.

Yunanlılar bizim dostumuzdur.

Padişahımızın emir ve rızası hilafına onlara silah çekmek küfürdür, isyandır..."

Evet, "küfürdür" dediği dine küfürdür.

Yunanı savunmak adına dini kullanıyor

Edirne Müftüsü Hilmi Efendi.

"Yunan’a silah çekmek padişaha isyandır" diyor…

Kurtuluş Savaşından sonra Yunan ordusu ile kaçan

Selânikli Münir Mustafa Neyyir Uskanlı’nın

sahibi ve başyazarı olduğu,

Yunanların para desteğiyle çıkarılıp Milli Mücadeleye karşı

Yunan emellerine hizmet eden Edirne Te’min gazetesinde,

13 Ağustos 1920 tarihli baskıda o tören şöyle anlatılıyor:

“Müftü Hilmi Efendi, Selimiye Camii’nde,

hürriyetin ve adaletin saygıdeğer temsilcisi olan

Venizelos hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua okumuş ve

hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya katılmışlardır."

Bu törenle, sahte dinciliğin işbirlikçi ruhunu temsil eden

Müftü Hilmi Efendi,

Yunan Kralı Aleksandros'a da sadakatini sunmuş,

Megali İdea'nın mimarlarından Başvekil Elifteros Venizelos'u da

özgürlük ve adaletin temsilcisi olarak taçlandırmıştır.

Nedir Megali İdea; Yunanların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bölgeleri

Yunanistan ile birleştirme ve Bizans İmparatorluğu’nu

en geniş sınırlarıyla diriltme hedefidir.

Edirne, İstanbul’dan Türkiye’nin bütün güney illeri ve

Karadeniz bölgesindeki illerden bahsediyoruz.

Türk topraklarından.

Bin yıllardır, Türklerin üzerinde yaşadığı topraklar...

Bunu da yazdım, Anadolu’daki Türk izini

Her karışından, toprağından Türk’ün çıktığını…

1071 yalanı üzerinden Yunanistan

bu topraklara sahip olduğunu düşünüyor.

Halbuki hep söylüyorum, yalnız ben de değil,

yıllarını bu araştırmalara ayırmış, saha çalışması yapmış

nice tarihçiler de bunu söylüyor.

Türkler 1071’den sonra değil bin yıllar önce de bu topraklardaydı.

Konumuza dönecek olursak…

Saltanat dincisi bu hain müftü, Venizelos'a dua okurken

elinde Kur'an vicdanında ise sözde Allah inancı vardı.

Saltanat dinciliği denilen sahtekarlık

acaba bundan daha büyük ihanet işleyebilir miydi?

Böylesi hainlerin sayısı o kadar çok olmalı ki

150'likler listesinde adını göremiyoruz.

Nedir bu 150’likler;

Kurtuluş Savaşı sonrasında düşman işbirlikçisi ilân edilerek

sürgün edilen muhaliflerin listesi.

Önemli bir not olarak eklemek gerekir;

buradaki hain Mustafa Hilmi Efendi’yi

kendinden önceki müftü

Kırımlı Osman Hilmi Efendi ile karıştırmamalı.

Osman Hilmi Efendi,

Trakya Paşaeli Cemiyeti ile

Trakya'daki Yunan işgaline karşı çıkmış bir vatanseverdir.

O yüzden, eline Kur’an-ı, ağzına Allah’ı alan herkesi

din adamı, alim, ilim sahibi görmemek gerek.

Tarikat ve cemaatlerde sorgusuz sualsiz

tam itaat mantığı ile yetişen gençler,

insanlar belki farkında bile olmadan

vatandaş düşmanı olarak

Türklük düşmanı olarak yetiştiriliyor.

Buna engel olmak bu toprağın bütünlüğü için

hayati bir meseledir.

Düşman her defasında kenetlenen bu milleti

dışarıdan yıkamayacağının çoktan farkındadır.

Ne demişti İngiliz Winston Churchill:

"Türkleri savaşarak, asker ve

silah kullanarak asla yenemezsiniz.

Türklerin sadece din adamlarını ele geçirip, onları kullanın.

Din adamları zaten devleti yıkarlar!"

Türklük şuurunda olan bir insan

hangi dinden olursa olsun,

ne Yunan’a dua eder

ne de bu topraklara ihanet…

Bu topraklara ihanet eden,

vatan, bayrak aleyhinde konuşan ise

hangi dinden olursa olsun haindir…

