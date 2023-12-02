Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir

Yerini Altay'a kaptırmak istemeyen Andre Onana Afrika Uluslar Kupası'na gitmemeyi düşünüyor. Oyuncu bunu yapması halinde FIFA tarafından men edilebilir.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, Onana yerini Altay'a kaptırmamak için Afrika Uluslar Kupası'na gitmekten vazgeçebilir.

Ancak Onana’nın bu yöntemi denemesi halinde FIFA tarafından cezaya çarptırılması muhtemel.

FIFA’nın söz konusu yaptırımın maddesini ortaya çıkaran The Sun ise şu şekilde paylaşım yaptı:

"Kendi federasyonu tarafından temsil ettiği takımlardan biri için çağrılan bir oyuncu, ilgili federasyon tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kayıtlı olduğu kulüpte oynama hakkına sahip değildir."

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