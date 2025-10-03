Onana kalesine duvar ördü!

Kayserispor maçında kalesini gole kapatan Onana, sadece ilk yarıda 5 kurtarışla göz kamaştırdı.

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana, Kayseripor'u 4-0 mağlup ettikleri maçta etkileyici bir performans sergiledi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Paul Onuachu, koşarak yanına gittiği Onana'yı sarılarak tebrik etti.

Kamerunlu file bekçisi maçın ilk yarısında 5 kurtarışa imza attı. İlk 45 dakikada 1,12'li gol beklentisine karşın Onana kalesinde geçit vermedi.

İkinci yarıda da iki kurtarış yapan Onana maçı 9.1 reytingle tamamladı.

Maçın sonrasında Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Onana'nın ismi ve duvar örülmüş bir kale görseli paylaşıldı.

