Manchester United'da kariyeri düşüşe geçen Andre Onana sezon başında kiralık olarak katıldığı Trabzonspor ile yeniden kendini buldu.

TRABZONSPOR'DA PERFORMANSI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bordo mavili formayla çıktığı 4 maçta kalesinde devleşen 29 yaşındaki başarılı file bekçisinin performansı, İngiliz basınında da geniş yankı uyandırmıştı.

ONANA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE BİR İLK

Süper Lig'de kariyerini tekrar rayına sokan Onana, Kamerun Milli Takımı kariyerinde de bir ilki yaşadı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 gün önce oynanan, Kamerun'un deplasmanda Morityus'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli takım formasıyla ilk kez kaptan olarak sahaya çıkan tecrübeli eldiven, bugün de grubun kader maçında Angola'ya karşı yeniden pazu bandını koluna geçirdi.