Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan kariyeriyle ilgili değerlendirme:

- "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bunun için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum, sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi, kaybeden biri olarak görmüyorum"

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bunun için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi, kaybeden biri olarak görmüyorum." dedi.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, kulüp dergisine röportaj verdi.

Fakir bir aileden geldiğini anlatan Onana, "Böyle bir ortamdan gelip bugüne kadar yaptıklarımla gurur duyuyorum. Geriye dönüp baktığımda kariyerim gerçekten harika. Bu süreçte çok inişler çıkışlar oldu ama bu aynı zamanda çok fazla öğrenme anı, çok fazla tecrübe demekti. Kamerun'dan çıkıp Barcelona'da, Ajax'ta, Inter'de, Manchester'da ve şimdi de Trabzonspor'da oynamak muhteşem. Oradan gelip bugünlere bakmak, son 10-11 yılda başardıklarımı görmek. Harika, gerçekten harika" diye konuştu.

En büyük motivasyonunun ailesi olduğunu dile getiren Onana, kendi ismiyle kurulan vakfında sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle vakfımda çalışan ve bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar olmadan bunları başaramazdık. Vakıf yaklaşık 6-7 yıl önce, daha Ajax'ta oynadığım dönemde kuruldu. Çünkü nereden geldiğimi çok iyi biliyorum, zor bir yerdi. Gençken çok mücadele ettik, yukarıya çıkmak bizim için çok zordu. Toplumu ve şartların ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Kamerun'da büyürken, birbirimizi desteklemenin önemini öğrendim."

"SON 2 YILDA BİNDEN FAZLA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

"İlk düşüncem daha çok Kamerun'daki görme engelli çocuklara yardım etmekti" diyen Onana, "Zamanla dezavantajlı topluluklardaki insanlara ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat sağlayan bir vakfa dönüştük. Bu benim için inanılmaz bir şey. Çünkü çok farklı çalışmalar yapıyoruz, görme engelli çocuklarla başladık ama şimdi geriye baktığınızda, sadece son 1-2 yılda binden fazla operasyon gerçekleştirdik, bu muazzam. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yetim çocukların eğitimleri ile ilgili de imkan sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALECİLİK POZİSYONU SON 20 YILDA DEĞİŞTİ"

Topu oyuna sokmaktaki yüksek pas isabeti ile ön plana çıkan bir kaleci olması ve Pep Guardiola'nın, "Pozisyon alıp oyun kurmak için olağanüstü bir kaleci" şeklindeki yorumuna ilişkin Kamerunlu kaleci, şu değerlendirmede bulundu:

"Kalecilik pozisyonu özellikle son 20 yılda değişti. Bana göre de öyle çünkü kalecilerin bugün nasıl hareket ettiğine baktığınızda, yıllar öncesine kıyasla çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama oyun kurulumunda en önemli şey fırsat, yani elinizdeki opsiyonlar. Takım arkadaşlarınızın size neler sunduğu. Harika ayağınız olabilir ama pas seçenekleri kapalıysa, öndeki oyuncular size kolaylık sağlamıyorsa, işiniz çok zor olur. Bence bu her şeyin karışımı. Çünkü eğer topla çok oynamak isteyen bir takıma sahipseniz, kaleci için oyun kurmak daha kolaydır. Tabii ki her zaman uzun top atabilirsiniz, ama bazen takımın buna ihtiyacı olmaz."

"OYUN KURMADAN ÖNCE ANALİZ YAPIYORUM"

Kendisi için önemli olanın takım için en iyisini yapmaya çalışmak olduğunu dile getiren Onana, "Benim için çoğu zaman önemli olan takım için en iyisini yapmaya çalışmaktır. Eğer oyun kurmam gerekiyorsa, önce analiz ederim. Rakip baskı yapıyor mu, kanat oyuncusuyla mı baskı yapıyor, santrforla mı baskı yapıyor, yoksa stoperleri mi öne çıkıyor? Bunlar, top ayağımdayken görmem gereken şeyler. Rakibin nasıl hareket ettiğini takip ederim ve seçeneklere bakıp kararımı veririm" dedi.

Ünlü teknik direktör Pep Guardiola'dan övgü almanın her zaman çok güzel olduğunu söyleyen Onana, "Futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri. Ama her zaman söylediğim gibi, oyun kurulumunda çoğu zaman bana seçenekleri sunan, takım arkadaşlarım oluyor. Eğer bana yardımcı olurlarsa, yapılanlar çok daha iyi görünür" şeklinde konuştu.

"KİMSEDEN ASLA KORKMAM"

Hem takımında hem de rakipleri arasında harika oyuncular bulunduğunu belirten Onana, "Gerçekten muhteşem oyuncular ama kimseden asla korkmam. Çünkü bu hayatta tek tanrıdan korkarım. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse kimse beni korkutamaz." dedi.

Onana, Türk futbolu ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Buradaki kalite, gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Buradaki hakemlerden bahsetmek gerekirse, onlar hakkında konuşmayı pek sevmem çünkü hayatımın çoğunda kontrol edebileceğim şeylere odaklanırım. Ama dürüst olmak gerekirse, buradaki ilk sürecim için hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var. Bakalım gelecekte nasıl olacak? Ama şunu unutmamalıyız, hakemlik çok zor bir iş. İnsanlar robot değiller, karar vermek zorundalar, bazen doğru bazen de yanlış olabilir."

"ADAY OLMAM BİLE KAZANMAKLA AYNIYDI"

Birkaç yıl önce Paris'te Ballon d'Or töreninde bulunduğunu hatırlatan Onana, "Sohbette Alisson şöyle güzel bir yorum yaptı, 'Andre, harika bir sezon geçirdin. Ama bakalım kim kazanacak?' Ben de onlara şunu söyledim: Dinleyin arkadaşlar. Ben zaten kazandım. Sonuç ne olursa olsun fark etmez. Buraya bu ödülü almak için gelmedim. Çünkü burada, ilk siyahi kaleci ve ilk Afrikalı kaleci olarak durmak bile benim için bir zafer. Zihnimde şampiyonum. Çünkü geldiğim yerden bakınca, sizinle burada durmak bile bir zafer. Benim bakış açım, asla pes etmemek. Eğer şimdi futbolu bırakmak zorunda kalsam bile her yerde oynadım, her şeyi yaptım. Olumsuzlukta asla pes etmem çünkü hayat geçici" ifadelerini kullandı.

Onana, "Maça çıkmadan önce iyi geldiğini düşünerek yaptığın bir şey var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tanrıya inanıyorum, istavroz getiririm her zaman. Ama zaten motivasyonum otomatiktir. Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bunun için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum, sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi kaybeden biri olarak görmüyorum. Kazanamazsam bunu öğrenmek için bir fırsat olarak kabul ediyorum. Bir örnek vereyim, buradaki ilk maçım Fenerbahçe'ye karşı. İyi oynadık ama kazanamadık. Ama bunu kayıp olarak görmüyorum. Yine öğrendim mesela, buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim."